Dritto e rovescio, Giovanni Gozzini fugge dall'inviata di Del Debbio: "Meloni scrofa?", reagisce così

"Non posso parlare ragazzi, sono sotto processo". Giacca rossa e bicicletta, Giovanni Gozzini esce di casa e fugge letteralmente dall'inviata di Paolo Del Debbio, davanti alle telecamere di Dritto e rovescio. La giornalista chiede un commento al professore di storia che ha insultato Giorgia Meloni dandole della "vacca" e "scrofa" durante una diretta su Controradio, nota emittente fiorentina di sinistra. Ma Gozzini, sospeso per tre mesi dall'Università di Siena in via cautelativa, inforca la due ruote e scappa.

L'inviata di Del Debbio prova a restare al suo passo, microfono in mano. "Senta, ma lei non è stato l'unico...". "Non faccia queste corse, le fa male", "Ma perché corre? Si fermi", "Eh no, c'ho da andare", "ma perché tutto questo astio nei confronti di una donna di destra?".

Quindi va in onda un breve e imbarazzante estratto dello sfogo di Gozzini, spalleggiato peraltro da due colleghi e amici, una raffica di insulti contro la leader di Fratelli d'Italia da far impallidire il Vernacoliere, per rimanere in terra toscana. L'inviata di Del Debbio non demorde e lo aspetta al ritorno delle sue commissioni. "Professore, si ferma un secondo? Vuole chiedere scusa alla Meloni?", chiede nuovamente. "Non posso parlare, fate un viaggio a vuoto", dribbla ancora le domande il professore. Poi, domando il prevedibile nervosismo congeda la giornalista: "Andate a casa". E a tutti, visti i precedenti, è venuto un brivido al solo "ca": sì, poteva finire molto peggio.

