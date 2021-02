Piazzapulita, Corrado Formigli punge Rocco Casalino: "Mi hai sempre detto 'no caro'. Come sceglievi dove mandare gli ospiti?"

26 febbraio 2021 a

"In questi anni il tuo messaggio più frequente è stato 'no, caro'": Corrado Formigli si è tolto qualche sassolino dalla scarpa durante l'intervista a Rocco Casalino, ex portavoce dell'ex premier, a PiazzaPulita. E così gli ha chiesto: "Non abbiamo mai avuto Giuseppe Conte, abbiamo avuto rarissimamente Luigi Di Maio. Su che basi sceglievi dove mandare gli ospiti?". "In base agli ascolti, se tu facevi 10 milioni di telespettatori te l’avrei mandato tutte le settimane", ha risposto Casalino. La scelta del "comunicatore Casalino", però, si fondava anche su altri fattori: "Sceglievo anche in base a quanto quel programma poteva essere utile per un politico. Conta molto anche il giorno, per esempio il lunedì è meglio del giovedì, c’è molto più da comunicare all’inizio della settimana. In base a una serie di parametri, se vuoi te li elenco".

L'ex portavoce, poi, ha aggiunto scherzando: "Ci resti male?". "No figurati", ha risposto prontamente Formigli. Cercando di correre ai ripari, allora, Casalino si è rivolto al conduttore dicendo: "Però ti ricordo che il primo parlamentare del M5s è venuto qui, la prima volte che siamo andati in televisione siamo venuti qui con Nicola Morra, ed ero sempre io che mi occupavo di comunicazione". Il padrone di casa, però, ha ignorato queste parole ed è andato avanti.

"Ti ho sentito dire: 'Ho sempre consigliato ai miei di andare nei programmi più tosti perché escono meglio'. Ma non mi pare che tu l’abbia applicata questa regola", ha detto Formigli a Casalino. "Lo dico pubblicamente: il tuo è un programma tosto, infatti io sono qui e non ho timore a essere qui. Penso che è molto utile andare proprio nei programmi più difficili e magari nei programmi dove si è molto criticati - ha replicato Casalino - perché quel tipo di pubblico è abituato a sentir parlare male del politico ed è bene difendersi lì, non ha senso andare in un programma dove già hai i tuoi consensi".

