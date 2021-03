Guido Bertolaso scarica il centrodestra: "Sindaco di Roma? Non più, dovranno trovarne un altro"

02 marzo 2021 a

a

a

Guido Bertolaso scarica il centrodestra. L'ex capo della Protezione civile, oggi consulente del piano vaccinale per la Regione Lombardia, non correrà per il Campidoglio. "Sono un volontario, consulente del presidente della Lombardia, l'idea di Roma è stata una suggestione dello scorso autunno - ha fatto un passo indietro a Quarta Repubblica, su Rete Quattro -. Quando mi hanno chiamato Attilio Fontana e Letizia Moratti alla fine di gennaio chiedendomi di venire a dare una mano ho detto loro: "Guardate c'è qualcuno che mi vorrebbe candidare a fare il sindaco di Roma; parlate con questo qualcuno o questa qualcuna perché se io vengo a lavorare in Lombardia io non posso più essere candidato". E così è stato, Bertolaso ha rinunciato all'ambizione di diventare sindaco di Roma e messo al primo posto, ancora una volta, il dovere. "Lavorando in Lombardia avrò anche un pò di visibilità: sono in televisione con voi pur essendo un semplice consulente, ma magari uno su mille che ci ascolta apprezza quello che dico", ha commentato nel salotto di Nicola Porro dimostrando di non essere pentito della scelta fatta".

Video su questo argomento "Ho sentito Bertolaso". Salvini, pessime notizie dalla Lombardia: perché il vaccino è fermo

Il consulente si può dunque dire fuori dai giochi: "Quindi io non faccio campagna elettorale con il lavoro che sto facendo. Io sono sempre un funzionario dello Stato: la mia Bibbia è l'articolo 54 della Costituzione. E quindi purtroppo, anche con rammarico, non posso pensare di farmi campagna elettorale per fare il sindaco di Roma". Da qui l'appello rivolto a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: "Dovranno trovarne un altro". Mentre Giorgia Meloni non era mai stata del tutto convinta del nome di Bertolaso come successore di Virginia Raggi.

"L'ora dei migliori". Il calcione di Calenda ad Arcuri, come gode Berlusconi: "Sotto a chi tocca", ma Draghi che fa?

Non a caso il leader della Lega, anche lui ospite della trasmissione di Mediaset, è rimasto con l'amaro in bocca. "Sono rimasto dispiaciuto, perché poco fa Bertolaso ha detto che ha tantissimo da fare in Lombardia e quindi non pensa di candidarsi a sindaco di Roma. Io, invece, continuo a pensare che Bertolaso sia il sindaco migliore per rilanciare e far rinascere la splendida città di Roma. Gli ho mandato un messaggino durante la pubblicità e vedrò di ragionarne con lui". Ma il consulente sembra irremovibile.

Ecco perché il piano di Arcuri è un disastro. Letizia Moratti parla a "Libero", ciò che non sapete, in che mani siamo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.