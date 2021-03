Silvio Berlusconi, nella dichiarazione dei redditi spunta la villa ad Antigua: il patrimonio, punto per punto

03 marzo 2021 a

a

a

Silvio Berlusconi si conferma il più abbiente di tutti. Con un imponibile di oltre 47 milioni di euro dichiarati al fisco nel 2020, il Cavaliere può essere nominato "Paperone". Almeno rispetto agli atri parlamentari, europarlamentari e leader. Spulciando "l'anagrafe patrimoniale dei dirigenti di partito" consultabile on line, si scopre però che il reddito del leader di Forza Italia registra una perdita rispetto all'anno precedente. Il Conte bis non ha portato bene alle casse dell'ex premier, che hanno detto addio a 500 mila euro. Nel 2019 infatti l'ammontare dello “stipendio” era pari a 48 milioni, 22mila 126 euro, sceso a 47milioni 492 mila 818 euro l'anno successivo.

"Potete abbassare la mascherina?". Berlusconi e le due hostess, clamoroso a Monza; "Una volta me le..." | Video

A rimanere invariato il patrimonio mobiliare e immobiliare. "Rispetto all'ultima dichiarazione - spiega l'Adnkronos citando il modulo consegnato al fisco - non è intervenuta nessuna variazione". Berlusconi ha dunque conservato le sue tre proprietà a Milano: la storica residenza di via Rovani, Villa Campari sul Lago Maggiore e di Villa Maria, a Rogoredo di Casatenovo. Se ne aggiungono poi altre, nello specifico due magioni ad Antigua e una a Lampedusa. Nelle dichiarazioni non risulta però l'ex Villa Zeffirelli, la nuova residenza romana del Cav dopo l'addio alla sede storica azzurra di palazzo Grazioli Eppure, secondo indiscrezioni, quella che è già stata ribattezzata Villa Grande, dovrebbe essere stata acquistata dal leader di Fi per oltre 3 milioni di euro nel 2001 e poi prestata in comodato d'uso gratuito al regista fiorentino.

"Chi è il vero proprietario di Villa Certosa". Cav, la perizia e un indiscreto-bomba. Quanti milioni vale: roba da record

Finita qui? Neanche per sogno. Berlusconi vanta anche una Audi A6 immatricolata nel 2006 e tre imbarcazione extra lusso: la San Maurizio, il Magnum 70' e la barca a vela Principessa vai via. Altrettanto invariato resta il pacchetto titoli dell'imprenditore con 5.174.000 azioni della Dolcedrago spa, 2.444.144 della Holding italiana 1 spa. E ancora: 2.199.600 della Holding italiana 2 spa, 1.193.400 quote della Holding italiana 3 spa, 1.095.140 azioni della Holding italiana 8 spa. Nel portafoglio anche 200 azioni della Banca popolare sviluppo di Napoli e 896mila titoli della Banca popolare di Sondrio.

"Forse ne ha bisogno...". La frase velenosa di Berlusconi su Ibrahimovic a Sanremo: una sonora bocciatura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.