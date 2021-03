Sanremo 2021, la famiglia Tenco contro Barbara Palombelli: "Frasi gravissime, quanta ignoranza". Si scatena il caos

08 marzo 2021 a

Non si placa la polemica. La presenza di Barbara Palombelli a Sanremo fa ancora discutere. In particolare in queste ore è il suo monologo ad avere la peggio. "Le sue gravi affermazioni sarebbero frutto di un’intervista con Gino Paoli che, come è noto a tutti e diversamente da Luigi Tenco, ha certamente cercato la morte per suicidio ma senza riuscirci (fortunatamente)", ha tuonato la famiglia del noto cantautore in una lunga nota giunta alla fine della kermesse musicale.

E ancora i familiari di Tenco contro la conduttrice di Rete Quattro: “Con profonda amarezza abbiamo constatato quanto ancora perduri un certo tipo di superficialità giornalistica. Questo chiacchiericcio, pregno di ignoranza sull’argomento da una parte e di incoerenza dall’altra parte, non rende merito alla categoria dei giornalisti a cui apparterrebbe e nemmeno al servizio televisivo pubblico che ha deciso di farla esibire su Rai1". Non ci è andata più leggera Selvaggia Lucarelli: "Un assurdo monologo", lo ha definito riportando il comunicato della famiglia Tenco.

Nel monologo che la moglie di Francesco Rutelli ha portato sul palco dell’Ariston nella serata di venerdì 5 marzo, la Palombelli ha recitato: “Noi ragazzi negli anni ’60 cercavamo le emozioni. Pensate che Luigi Tenco, giocando con una pistola, proprio qui ha trovato la morte. Chiesi a Gino Paoli, molti anni dopo, cosa accadde veramente qui a Sanremo quell'anno. E mi disse: ‘Noi non avevamo le droghe, ci dovevamo caricare di emozioni e allora camminavamo sui cornicioni, guidavamo a fari spenti e io ho una pallottola nel cuore. Anch'io giocavo con le pistole come Luigi'. Ringrazio Gino e un grandissimo abbraccio a Luigi”. Non è stata una buona edizione di Sanremo per la Palombelli. La giornalista Mediaset era infatti finita nella bufera ancora prima di varcare le porte del teatro. Tutta colpa della volontà di Amadeus di avere un volto della concorrenza su Rai 1.

