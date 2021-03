Giuseppe Conte e Beppe Grillo beccati in spiaggia, "e il dpcm?": la fotografia scatena polemiche e sospetti

09 marzo 2021 a

Giuseppe Conte e Beppe Grillo si sono visti. Dimenticate le sedi istituzionali, con l'addio a Palazzo Chigi l'avvocato non può fare altro che incontrare il fondatore del Movimento in spiaggia. I due infatti sono stati immortalati davanti alla villa di Marina di Bibbona (Livorno) di proprietà di Grillo. La foto, pubblicata dal Fatto Quotidiano e probabilmente scattata da una "militante", mostra l'ex premier e il comico seduti al sole, in mezzo alla sabbia, uno davanti all'altro senza mascherina. Al di là degli interrogativi politici che scatena, lo scatto fa sorgere un dubbio al quotidiano Il Giorno: mentre tutta Italia è costretta a limitare gli spostamenti e talvolta anche a non farli proprio, com'è che Grillo e Conte si sono potuti incontrare? Lo potevano fare?

La risposta è sì. Il fu presidente del Consiglio, lasciata la sua carica, è tornato a insegnare a Firenze dove è attualmente domiciliato. Dal capoluogo toscano Marina di Bibbona dista 83 chilometri per cui non c'è stata alcuna "violazione di passaggio tra regioni". Non solo, perché come ricorda il quotidiano per "inderogabili motivi di lavoro" ci si può tranquillamente muover.e. D'altronde Conte e Grillo si sono ritrovati per parlare del futuro del primo all'interno del Movimento 5 Stelle. Insomma, del suo nuovo lavoro.

Il colloquio - secondo le indiscrezioni - è durato tre ore ed è il secondo, a distanza di poche settimane, dopo quello dell'Hotel Forum di Roma, dove però ha partecipato anche "lo stato maggiore" dei 5 stelle. Sul tavolo l'ex premier (vicino a essere il nuovo leader pentastellato) ha messo un partito basato soprattutto sull'ambientalismo, modello Verdi tedeschi. E perché no un nuovo simbolo che dovrebbe includere il numero 2050, ovvero l'anno fissato dall'Ue per arrivare a un impatto climatico zero. Poco importa se Davide Casaleggio è contrario. I rapporti con il fondatore dell'Associazione Rousseau sono già abbastanza incrinati.

