Guenda Goria, una drammatica confessione: "Ho sottovalutato i sintomi per mesi, ecco la mia battaglia contro la malattia"

Guenda Goria si è confessata attraverso le sue pagine social ammettendo di stra combattendo contro una malattia chiamata endometriosi: “Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a tutte le donne. Marzo e’ il mese dedicato ad una malattia con la quale ho scoperto da poco di dover combattere... Tengo a condividere con voi questa piccola battaglia personale perché ho scoperto che moltissime donne come me soffrono di Endometriosi", ha scritto confessando il suo dolore.

"E’ una patologia di cui si parla poco, che spesso si tende a sottovalutare ma che può avere delle conseguenze molto gravi come l’infertilità o, in rarissimi casi, forme tumorali. Per tanti mesi ho sottovalutato i miei sintomi attribuendoli allo stress. Mi raccomando a tutte le donne: tenetevi sotto controllo e non sottovalutate mai niente! Non vergogniamoci a parlare se qualcosa non va. Un forte abbraccio a tutte voi", l'appello lanciato dall'ex concorrente del GFVip.

Numerosi i commenti da parte dei follower con messaggi di incoraggiamento, anche da parte di ex coinquilini al reality di Canale 5 di Guenda Goria, come Patrizia De Blanck e Francesca Pepe. Commovente anche l’intervento della mamma Maria Teresa Ruta: “Amore mio dolce e sensibile, fragile e preziosa, unica, un’altra sfida ti aspetta, ma non sei e non sarai mai sola”, il messaggio d'amore per la figlia.

