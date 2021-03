Di Martedì, "avete visto Sanremo al Nazareno?": Jasmine Cristallo in imbarazzo in studio, spara sulla Lega

10 marzo 2021 a

a

a

Jasmine Cristallo è uno dei volti più conosciuti all’interno delle Sardine, il movimento nato a supporto del Pd in occasione delle elezioni regionali in Emilia Romagna. Giovanni Floris l’ha invitata a DiMartedì - il talk politico in onda su La7 - per parlare ovviamente dell’ultima iniziativa dei pesciolini, che sono arrivati fino al Nazareno per “occuparlo” simbolicamente e chiedere un cambio di passo dopo le dimissioni e le denunce gravi di Nicola Zingaretti.

"Mai nato". Rosy Bindi brutale, seppellisce il Pd e Zingaretti: ecco l'unica "utilità" dell'ex segretario

“Noi abbiamo portato le tende ma non abbiamo mai parlato di occupazione”, ha chiarito la Cristallo senza però convincere Marco Damilano, che dallo studio di Floris è intervenuto per dire che “io sapevo che avreste visto Sanremo al Nazareno”.

Ma la sardina ha ribadito che “Non siamo mai entrati lì con le tende, dopodiché io penso che in questo momento è difficile accettare la narrazione di un Pd che sta al governo con la Lega. Io poi sono meridionale, non ho mai creduto a Salvini e non credo a una mutazione così repentina”.

"Sapete perché chiudono le scuole?". Senaldi, tragico sospetto sul governo | Video

“Almeno loro mutano”, ha commentato Floris, rifilando così una stoccata al Pd e alla sinistra in generale, sempre più in preda all’immobilismo. Proprio quello che aveva fatto scattare le Sardine: “Ci siamo stancati - aveva dichiarato Mattia Santori prima della spedizione al Nazareno - di una politica fatta sugli schermi e con decine di comunicati. Serve una proposta politica credibile, e non spetta a noi farla, ma spetta ai partiti politici”.

Il principe saudita ha ucciso Renzi, il sondaggio di Pagnoncelli: cifre da tragedia politica, eccole

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.