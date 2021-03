Maria Elena Boschi, paura per il suo stalker: "Tanti messaggi ogni giorno, anche riguardo alla mia morte"

11 marzo 2021 a

"Ho aspettato a lungo, ma a un certo punto la situazione si è aggravata": Maria Elena Boschi ha presentato una denuncia per stalking alla Procura di Roma qualche giorno fa. Contro di lei uno sconosciuto che l'attaccava per email, al telefono e su Instagram. Lo stalking, come lei stessa ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera, è iniziato lo scorso settembre: "Ha iniziato, come spesso accade, con un messaggio cortese e, poi, è stata una escalation". Ad averla preoccupata sono stati diversi messaggi inquietanti: "Erano messaggi quotidiani e in molte occasioni anche vari nello stesso giorno. E poi sono messaggi che mostrano uno scarso equilibrio di chi li scrive: variano molto, dalla preoccupazione ossessiva per la mia sicurezza alla pseudo attrazione fisica nei miei confronti, fino al pensiero della mia morte".

La molla che ha spinto la capogruppo di Italia Viva a sporgere denuncia è stato il fatto che l'uomo la seguisse nei luoghi che lei frequenta a Roma e non solo: "In questi casi è bene denunciare per bloccare un ulteriore peggioramento. Non si sa mai fino a che punto possano spingersi". "Rispetto a molte altre donne sono sicuramente fortunata per l’attenzione che c’è sulla mia sicurezza personale, legata anche al ruolo pubblico che ricopro - ha spiegato la Boschi -. Tuttavia, non sentirsi sicure nel fare una corsa da sola la mattina presto o banalmente andare a fare la spesa al supermercato non è una bella sensazione".

La deputata di Iv ha rivelato anche che non si tratta della prima volta che ha a che fare con lo stalking: "Negli ultimi anni ci sono stati vari episodi simili, più o meno gravi, di cui ho sempre cercato di non parlare, anche per evitare effetti emulativi". Secondo Maria Elena Boschi, però, gli hater che la insultano sui social non c'entrano col fatto che la sua storia d'amore con l'attore Giulio Berruti venga spesso paparazzata, come alcuni pensano. "Io e il mio fidanzato veniamo spesso seguiti dai fotografi che aspettano sotto casa che usciamo, e quindi, a meno di non vivere chiusi in casa, non abbiamo molta scelta - ha continuato la capogruppo di Italia Viva -. Ad ogni modo, purtroppo, gli episodi di stalking che ho subito prescindono dalla mia relazione. Vanno avanti dal 2014, anche se con soggetti diversi".

