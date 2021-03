Alessandro Borghese, dramma-Covid: "Non riesco neppure a sdraiarmi". Ecco il suo volto: il virus picchia durissimo

17 marzo 2021 a

Sta bene ma non benissimo Alessandro Borghese che ha annunciato di avere il coronavirus. "Buongiorno a tutti dal mio bunker segreto. È il quinto giorno che sono qui da quando ho preso il Covid", dice lo chef in una stories su Instagram: "Niente febbre per il momento... Che dire, sono tutto acciaccato, ossa rotte... la testa che mi gira", racconta. Non ha una bella cera ma non perde l'ironia: "Ma almeno, la natura non ha più segreti per me...". Poi eccolo di nuovo mentre sorseggia un caffè. "la parte più buona della giornata", spiega. Forse non ha perso il gusto.

E ancora, dice lo chef e conduttore tv: "Spero di levarmi il Covid immediatamente di mezzo perché dovrò sostituirmi i reni... non so più come posarmi sul letto. Mi giro e mi rigiro ma a prescindere da questo, ragazzi, sono anche piuttosto fortunato... Quindi va bene così", conclude e saluta tutti i suoi followers.

Alessandro Borghese non aveva rivelato subito sui social di essersi contagiato. Lo ha fatto dopo qualche giorno, quando piano piano aveva assistito ad un miglioramento delle sue condizioni di salute. "Oggi è il quarto giorno", aveva scritto il 16 marzo, "sto un po’ meglio ho le ossa meno rotte, non ho più questa febbre particolare che ti butta al tappeto per giorni di fila. Non sono in formissima", aveva ammesso, "però sto un pochino meglio. Volevo dirvelo. Da qua dentro non si esce per i prossimi 4 o 5 giorni e facciamocene una ragione. Sto facendo una scorpacciata di documentari: tartarughe, squali, savana… tutto quello che c’è".

Del resto lo chef non potrà per un po' uscire di casa e non potrà andare in giro per ristoranti. La sua ultima apparizione pubblica era stata a Trento, come lui stesso aveva raccontato sui social mercoledì 10 marzo, per registrare una puntata della trasmissione tv Quattro Ristoranti. Ora però deve stare fermo. Lo show si può aspettare.

