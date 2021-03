Roberto Burioni contro la farmacia: "Come attenuare gli effetti dell'iniezione del vaccino? Non commento"

21 marzo 2021 a

Roberto Burioni su tutte le furie. Il virologo non ha resistito e di fronte a un cartello appeso fuori da una farmacia milanese, è sbottato: "Farmacia milanese. Non commento, altrimenti mi fanno l'ennesimo esposto all'Ordine dei Medici. (scusate avevo lasciato i commenti aperti)". In calce quanto accaduto. "Come integrare la somministrazione del farmaco (vaccino) anti-Covid19: assumere un antiossidante ad alto dosaggio nei giorni precedenti e successivi la somministrazione del vaccino...assumere immediatamente dopo la somministrazione per attenuare gli effetti dell'iniezione...assumere a partire dal giorno della somministrazione per disintossicare..."., si legge nel cartello che ha scatenato la rabbia dell'esperto e che presenta anche i nomi dei prodotti da acquistare. Il rischio è infatti l'allarmismo.

Proprio il giorno prima Burioni era stato chiaro e aveva voluto lanciare un avvertimento: "Se, come spero, deciderete di vaccinarvi con il vaccino AstraZeneca" contro Covid-19, "cosa che io farei istantaneamente se non fossi già vaccinato, non mettete in atto alcuna terapia preventiva. Non essendo chiarito il meccanismo di queste rarissime complicazioni, rischiate di fare gravi danni".

Ma non è tutto perché per tranquillizzare i più scettici Burioni aveva anche diffuso una ricerca sul vaccino Pfizer: "Alla faccia dei varianterroristi - esordiva - che diffondono panico, per il virus sarà difficile scamparla. Si conferma che la variante più bisbetica (cfr. Griso) è la sudafricana, ma il siero dei vaccinati, pur neutralizzando meno, neutralizza ancora moltissimo. Vacciniamo", esorta il virologo.

