Che tempo che fa, Roberto Burioni a Fazio: "Cosa aspettiamo, che ci scappi il morto perché qualche sanitario non si è vaccinato?"

Roberto Burioni, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa domenica 21 marzo attacca i medici e i sanitari no vax, "Cosa aspettiamo che ci scappi il morto in qualche ospedale, perché un sanitario non si è vaccinato?", sbotta il virologo in diretta. Questa è una cosa oramai da fare subito."

Qualche giorno fa anche Matteo Bassetti si era scagliato contro il personale sanitario no vax. A un anno dallo scoppio della pandemia infatti gli ospedali continuano ad essere focolai di contagio. Un problema enorme che non riguarda solo Genova, dove al San Martino si è registrato l'ultimo caso. "Credo sia paradossale quello che è successo al San Martino e in altri ospedali italiani. Forse si è dimenticato quello che è successo un anno fa", tuona l'infettivologo. "Purtroppo l'area no vax o vaccino scettica è ampiamente rappresentata negli ospedali italiani. Ma oggi non vaccinarsi è in antitesi con il mestiere che facciamo", continua Bassetti. "Dobbiamo garantire la sicurezza del personale sanitario e dei pazienti. Io devo poter entrare in un ospedale senza aver paura di infettarmi. La libertà di non vaccinarsi finisce dove inizia la mia libertà di non ammalarmi".

E la soluzione, aggiunge Bassetti, "non è di mettere chi non si vaccina in segretaria perché così si tutela chi non ha voglia di lavorare". Invece, sottolinea il professore, "bisogna far in modo che chi non si vaccina non fa questo lavoro. In questa direzione bisognava andare sei mesi fa. Io lo dico da ottobre che serve una legge sull'obbligatorietà delle vaccinazioni per gli operatori sanitari".

