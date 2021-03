Justine Mattera, clamoroso cambio di vita: "Cosa voglio fare adesso", come non l'avete mai vista

22 marzo 2021 a

Da showgirl a professoressa di letteratura italiana: Justine Mattera vede questo nel suo futuro, sedersi dietro a una cattedra e insegnare. Tra l'altro, lei si è laureata proprio in Letteratura italiana alla Stanford University: "Durante l'università dovevo avere voti alti per potermi permettere la retta. Avevo la borsa di studio ma non copriva tutte le spese come quelle dei libri", ha raccontato la Mattera in un'intervista al Tempo. La showgirl, infatti, è nata e cresciuta negli Stati Uniti. Solo in un secondo momento si è trasferita in Italia, la prima volta a Firenze: "Un anno di studio per approfondire la letteratura italiana, in quanto la Stanford University aveva un campus in Italia proprio nel capoluogo toscano".

La showgirl ha spiegato che proprio in Italia ha iniziato a "ballare facendo la cubista nei locali la sera", mentre di giorno andava in università a studiare. Dopo la laurea in America, la Mattera è tornata in Italia, ma non ha mai fatto nulla che riguardasse la letteratura e i suoi studi. Si è immersa subito nel mondo dello spettacolo. "È stata una casualità. Per mantenermi facevo la cubista, fin quando un produttore discografico e dj Joe T Vannelli non mi collegò per alcune sue produzioni come 'Feel it'. Così entrai nel mondo dello spettacolo musicale".

Parlando del suo rapporto con Paolo Limiti, invece, Justine Mattera ha raccontato: "L'incontro con Paolo fu meraviglioso. Camminavo con un mio amico in Corso Sempione e mi disse che voleva presentarmi un conduttore che stava cercando una valletta per il suo programma. Mentre parlavamo incontrammo Paolo". E ancora: "Paolo era un uomo fantastico, mai scontato o banale. Aveva la capacità di sorprenderti e di farti divertire ed io mi presi una gran cotta per lui". La showgirl, poi, ha rivelato che nel suo futuro - oltre al desiderio di diventare un'insegnante - ci sono un libro e una fiction su Rai 1.

