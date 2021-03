Cartabianca, Matteo Bassetti contro Simona Ventura: "Si prenda una laurea", "Non mi tappa la bocca"

24 marzo 2021 a

Acceso scontro tra Simona Ventura e Matteo Bassetti a Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rai 3. La celebre presentatrice è stata invitata in trasmissione per raccontare la sua esperienza con il Covid, che ha anche reso impossibile la sua partecipazione al Festival di Sanremo. La Ventura, in particolare, ha parlato delle cure che le hanno permesso di guarire: "Noi sentiamo tante cose giustamente in televisione sul Covid. La verità è però che, quando tu ti ritrovi con una positività, non sai cosa fare effettivamente - ha raccontato -. Una mia amica mi ha chiamato e mi ha detto: 'Se fossi in te partirei con la profilassi immediatamente'. Io ho iniziato quindi subito a fare una terapia farmacologica: eparina, azitromicina, cortisone. E ho fatto bene perché dopo due giorni ho fatto una lastra e avevo un principio di polmonite che è regredito".

A commentare le parole di Simona Ventura sono stati sia il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri sia Matteo Bassetti. Mentre il primo, però, si è limitato a dire che ciascun paziente risultato positivo al Covid deve essere almeno visitato telefonicamente dal proprio medico di famiglia; l'infettivologo ha avuto invece una reazione piccata. Ha precisato che non esiste una "profilassi" per il Covid uguale per tutti i pazienti e ha invitato la conduttrice a "evitare di dare informazioni non corrette". La Ventura, allora, ha spiegato di aver voluto solamente raccontare il proprio caso.

Ma l'infettivologo del San Martino di Genova non ha voluto sentire ragioni: "Lei fa la conduttrice di un programma televisivo, io faccio il medico. Se permette, ascolti quello che i medici le dicono, perché, se facciamo fare ai conduttori televisivi i medici, allora non va più bene. Io ho curato centinaia di persone e le posso dire che quello che hanno fatto con lei è sbagliato, è un errore". Simona Ventura ha replicato in maniera secca: "Io farò la conduttrice televisiva, ma ho il diritto di parlare della mia esperienza dato che è stata mia, professore Bassetti". Ma l'esperto ha continuato: "Lei si piglia una laurea e viene a fare il mio mestiere, se vuole. Come si tratta il Covid lo diciamo noi medici"."Non mi tappa la bocca lei. Io dico quella che è stata la mia esperienza. Ed è andata bene”, ha detto infine Simona Ventura.

