Gianni Morandi, la foto con la moglie in ospedale scatena l'odio: "Perché tu sì?", una rovinosa figura da fessi

L’ultima foto pubblicata da Gianni Morandi su Instagram ha fatto arrabbiare i suoi follower. Il cantante è in ospedale a Cesena per via di alcune ustioni su mani e gambe causate da un incidente domestico: è caduto mentre bruciava delle sterpaglie nel suo giardino. Nell’ultimo scatto condiviso con i fan, Morandi è sul letto d’ospedale con la moglie Anna che lo aiuta a mangiare. A corredo questa didascalia: “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama...”.

La tenera immagine postata dall’artista, però, non è stata gradita dalla maggior parte delle persone che lo seguono. Molti, infatti, si sono chiesti come mai la moglie sia nel reparto con lui, visto che in molti altri ospedali non è concessa la visita di parenti a causa delle restrizioni da Covid. Le uniche eccezioni riguardano minori, malati oncologici e donne partorienti. “Molto probabilmente il signor Gianni è in una camera a pagamento, perché in questo periodo, causa Covid, i familiari negli ospedali non li fanno proprio entrare", ha spiegato un utente.

La presenza della moglie Anna in ospedale insieme al marito non è andata giù a molti follower. Qualcuno ha scritto: "Non voglio fare polemiche, oltretutto Gianni mi piace tanto, però non posso non chiedermi perché Anna possa stare con lui quando tutti noi non possiamo stare vicini ai nostri cari". Qualcun altro invece ha commentato: “Peccato che a noi poveri umani non lasciano nessuno accanto. Comunque buona guarigione”.

