Matteo Bassetti, lo sfregio del Fatto Quotidiano: "Ha a cuore il fatturato, per questo piace al centrodestra"

Sono loro ormai gli ospiti più invitati in tv: i virologi, gli infettivologi, i medici in grado di parlare, meglio di altri, di una pandemia senza precedenti, quella da Covid. In questi mesi abbiamo imparato a conoscere personaggi come Andrea Crisanti, Matteo Bassetti, Massimo Galli e tanti altri ancora. Pare, però, che non tutti riescano a digerire la loro presenza in televisione. Il Fatto Quotidiano, per esempio, attacca Bassetti proprio per questo: “Più contagi in corsia più Bassetti in piazza. Mattino, mezzodì, mezza sera, notte fonda. Lui è in tv a combattere il virus con le parole”. Una dura critica rivolta, però, solo a Bassetti e a nessun altro suo collega.

L’infettivologo del San Martino di Genova, tra l’altro, è finito nel vortice delle polemiche anche per via dello scontro con Simona Ventura a CartaBianca su Rai 3. E anche di questo, infatti, parla il Fatto Quotidiano oggi: “Entra nella polemica con una professionalità e anche con quell’irruenza approssimata alla scortesia che nei talk show fanno sempre tanto share”. Il riferimento è a Bassetti che, in quanto medico ed esperto, ha semplicemente suggerito alla Ventura di “evitare di dare informazioni non corrette”, dal momento che la conduttrice parlava davanti a milioni di telespettatori di profilassi e terapie per il Covid.

Il quotidiano, poi, continua ad attaccare Bassetti scrivendo: “Piace al centrodestra perché è uno che ha a cuore il fatturato”. Una critica relativa al fatto che in alcuni casi l’infettivologo si sia espresso a sfavore del lockdown e dunque della chiusura delle attività economiche. Ma, anche in questo caso, va ricordato che non è stato l’unico. Tanti suoi illustri colleghi, come Crisanti per esempio, fino a qualche settimana fa dicevano che lo stop nazionale fosse improponibile.

