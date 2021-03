L'Aria che tira, Daniela Santanché bacchetta Mario Draghi: "Facile così, non è stato fatto niente"

26 marzo 2021 a

a

a

"Credo che si stia sbagliando la visione": così Daniela Santanché boccia l'operato del governo di Mario Draghi finora. In collegamento con L'Aria che tira su La7 la senatrice di FdI ha spiegato: "I ristoranti hanno pagato il prezzo forse più alto di questa pandemia, perché di fatto è quasi un anno che lavorano a singhiozzo con molte più chiusure che aperture". La Santanché, in particolare, non capisce come mai siano sempre i bar e i ristoranti a subire le restrizioni maggiori, quando sono altre le situazioni in cui il rischio contagio è più elevato.

Sallusti rinviato a giudizio per il giudice anti-Cav a tempo di record: "Io, Porro e Feltri. Ho una risposta, brutta aria"

"Le evidenze scientifiche dimostrano che è molto più pericoloso viaggiare sui mezzi pubblici, su cui - inutile che ci giriamo intorno - non è stato fatto assolutamente niente - ha proseguito la Santanché -. Noi di Fratelli d’Italia, pur essendo all’opposizione, abbiamo presentato tantissimi emendamenti. Tra questi anche uno sugli interventi sul servizio pubblico, prendendo in considerazione tutti quei pullman privati fermi nelle autorimesse o facendo delle convenzioni con i taxi, ma non è stato fatto niente". Secondo la senatrice, si sta ripetendo lo stesso errore dell'esecutivo precedente.

"Tira fuori i soldi", "Piuttosto la patrimoniale". Gasparri-Fratoianni, rissa brutale sul vaccino: il comunista-vampiro massacrato | Video

"Chiudere è la cosa più facile, su questo non c’è ombra di dubbio ed è anche quello che deresponsabilizza. Io credo che bisogna cambiare il paradigma", ha suggerito l'esponente di FdI, Che poi ha fatto l'esempio delle scuole: "Si è deciso di fare tutti i vaccini al personale scolastico e poi le scuole sono chiuse, ha un senso? Il fatto che Draghi se la prenda con le regioni è profondamente sbagliato, perché lo Stato avrebbe potuto benissimo avocare a sé la competenza sul piano vaccinale. Ha lasciato fare alle Regioni solo perché così avrebbe avuto un capro espiatorio?".

"Il contratto folle per cui deve scusarsi". Delmastro, le carte del disastro di Ursula: le ragioni della strage

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.