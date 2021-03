Giuseppe Conte e Olivia Paladino paparazzati insieme, sconcertante: come si conciato l'ex premier. Ma davvero?

29 marzo 2021 a

E qualcuno si stava già preoccupando perché non lo si vedeva più in giro... Eccolo: Giuseppe Conte sorridente e senza mascherina (che quando era premier indossava pure durante il sonno). Di fianco a lui la compagna Olivia Paladino che, al contrario, si tiene stretta la mascherina sul viso, non sia mai che qualche gocciolina espirata dall'ex premier la possa cogliere alla sprovvista. La coppia, vestita in maniera sportiva, è stata paparazzata da Oggi durante una loro scenografica sessione di Jogging. I due sembrano infatti usciti apposta per essere fotografati insieme. Magari in memoria dei vecchi tempi. Colpisce il look assolutamente "improbabile" dell'ex premier (Olivia al contrario anche in tenuta sportiva è elegantissima, come sempre).

Beccato precedentemente in spiaggia con Beppe Grillo a discutere del futuro del Movimento 5 Stelle, anche l'allenamento dell'ex Presidente del Consiglio puzza di trovata di comunicazione, degna del miglior Rocco Casalino. Conte e la Paladino non si sono fatti vedere pubblicamente per diverso tempo, tanto che qualcuno aveva avanzato l'ipotesi di una loro possibile rottura. Tuttavia, ci pensano loro ad annientare le voci: su una ciclabile a Tor di Quinto, vengono intravisti a camminare a passo d'uomo. Lui vestito da arbitro di terza categoria, lei fresca di shopping da Primark. Giuseppe Conte non perde occasione in queste settimane di uscire all'aria aperta e godersi qualche attimo di tranquillità prima del suo quasi certo rientro in politica.

L'ex premier infatti, non sembra essere ancora soddisfatto del suo letale rendimento di quando si trovava a Palazzo Chigi. Pare che l'aria respirata per gli ultimi tre anni non gli sia bastata ed è pronto a scendere di nuovo in campo. Questa volta come leader dei pentastellati. Conte e Grillo stanno lavorando a stretto contatto per far cambiare ancora una volta impronta al partito. Questa volta si punta sull'ecologia e l'ambiente (in fin dei conti sono gli unici temi per cui non si sono ancora espressi favorevoli e contrari nello stesso tempo). Ci sono però ancora molti nodi da sciogliere, uno su tutti il ruolo di Davide Casaleggio e della sua piattaforma Rousseau. Il 12 aprile, ricorrenza della scomparsa di Gianroberto Casaleggio, sapremo qualcosa di più. Nel frattempo, Giuseppe Conte fa stretching.

