Regina Elisabetta, "quando ci lascerà...": la terrificante profezia di Nostradamus. Dopo Meghan Markle, si capisce tutto?

In queste settimane, loro malgrado, tengono banco i Windsor. Ovvio, scontato, dopo l'intervista-bomba concessa da Meghan Markle e dal principe Harry a Oprah Winfrey, il colloquio con le accuse di razzismo che ha gettato ombre cupe sulla famiglia reale inglese. E dopo l'intervista, di tutto e di più: indiscrezioni, smentite, retroscena, le frasi "rubate" al principe William contro il fratello Harry. E, soprattutto, le accuse a Meghan e consorte: quelle di aver mentito, di aver speculato, di aver fatto tutto per denaro e chi più ne ha più ne metta.

Ma non solo. Già, perché ora fa parlare anche una "profezia" sulla famiglia Reale. O meglio, fa ri-parlare, la profezia in questione. Già, perché non si tratta di un qualcosa di strettamente attuale, ma di una profezia di Nostradamus, e che dunque risale al sedicesimo secolo. Il veggente francese, per chi ci crede, avrebbe già anticipato eventi catastrofici quali l'avvento del nazismo e anche la caduta delle Torri Gemelle in seguito all'attentato terroristico dell'11 settembre 2011.

E che c'entrano i Windsor? Presto detto, secondo l'interpretazione dell'antica profezia di Nostradamus, la Regina Elisabetta sarebbe l'ultima monarca inglese. Insomma, quando lascerà il trono, quando ci lascerà, nessuno secondo il veggente prenderà il suo posto: né il principe Carlo né il figlio William, i primi nell'ordine di discendenza. Insomma, in questo anno terrificante per la famiglia Reale, tra "Megxit" e pandemia, ci si mette pure Nostradamus. Per inciso, della successione ad Elisabetta si era tornati a parlarne e parecchio in questi ultimi giorni, con le indiscrezioni sull'impossibilità da parte di Carlo a succederle, proprio come conseguenza delle gravissime accuse rivolte dalla Markle ai Windsor.

