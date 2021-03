Otto e Mezzo, Lilli Gruber ridicolizza il Pd: "Cosa è diventato". Debora Serracchiani capogruppo, tutta una farsa?

30 marzo 2021 a

a

a

"Il Partito democratico è diventato filo-femminista". Inizia così il botta e risposta tra Lilli Gruber e Andrea Orlando. La conduttrice di Otto e Mezzo non si lascia sfuggire l'occasione per lanciare una frecciatina proprio nel giorno in cui è stata eletta Debora Serracchiani capogruppo del Pd alla Camera. Una vittoria sudata visto e considerato che anche Marianna Madia era agguerritissima, Ma soprattutto una scelta del nuovo segretario dem. È stato Enrico Letta a chiedere l'elezione di una donna dopo la bufera che ha investito il suo predecessore, Nicola Zingaretti.

"Deve smetterla". Letta ci ricasca, colata d'odio contro Salvini e la Lega: limiti superati (tira in ballo anche Giorgetti)

"Vedo una sottile ironia", replica a sua volta il ministro del Lavoro alla frecciata della Gruber. Ma la conduttrice rincara la dose: "Meglio tardi che mai, vedremo". "Intanto oggi abbiamo eletto due donne", prosegue invano Orlando. La Serracchiani è stata eletta alla Camera, ottenendo 66 voti su 93 deputati votanti. Mentre la sua sfidante principale Marianna Madia si è fermata a 24 preferenze. “Ringrazio i colleghi per la fiducia e per avermi votata” ha commentato su Twitter l'ex governatrice del Friuli Venezia Giulia.

"Eliminare Luca Telese". Non gradito a Otto e Mezzo: orrore in diretta, lui reagisce così | Guarda

Da qui la conclusione di Orlando; "C'è stato un voto sparpagliato. Il tema non è neutralizzare le correnti ma riportare le correnti alla funzione che avevano. Per farlo bisogna che ci sia un partito più forte". Non è questo il caso, verrebbe da dire.

"Il suo secondo partito". Stefano Feltri, la vergogna su Salvini. E la Gruber gongola | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.