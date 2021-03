Meghan Markle, dettagli pazzeschi dall'inchiesta su di lei: "Il suo vero obiettivo". Dove la spinge la sete di potere

31 marzo 2021 a

a

a

La voce era già girata qualche tempo fa: Meghan Markle ambisce alla Casa Bianca. Ambiziosa, insomma: vorrebbe la presidenza degli Stati Uniti. E ora, una conferma arriva da Tom Bower, lo scrittore e giornalista che sarebbe stato ingaggiato, con un contratto a sei zeri, per indagare per 12 mesi sulla moglie del principe Harry e scriverne una biografia non autorizzata. Che si preannuncia una bomba.

Meghan Markle e la droga, il caso (clamoroso) del "pacchettino": indiscrezioni-choc sulla moglie di Harry. E ora?

Il punto è che parlando alla rivista Closer, Bower ha rimarcato come Meghan, che ha 39 anni, ha tutte le qualità necessarie per essere un forte candidato politico grazie all’ambizione e alla fiducia che ripone in se stessa e alla capacità di parlare in pubblico, ma avrebbe bisogno di un team di consiglieri fedeli, qualcosa che a Buckingham Palace e a Los Angeles non è riuscita a fare. Insomma, una clamorosa conferma alle precedenti voci sulle ambizioni presidenziali di Meghan.

Un contratto milionario e 12 mesi di indagini. Per Meghan Markle è finita: chi viene ricoperto d'oro per demolirla

Sempre secondo Bower, ormai Meghan sarebbe tagliata fuori dal mondo della recitazione, da cui è arrivata prima di entrare nella famiglia reale inglese, poi abbandonata: "Penso che Meghan abbia buone possibilità di lottare per il Congresso e arrivare alla Casa Bianca e forse visitare il Regno Unito per prendere un tè con la Regina un giorno come Presidente degli Stati Uniti - ha scagliato la bomba -. Ma avrebbe bisogno di imparare a resistere alla pressione della stampa e un altro 'problema' è il fatto che per essere votata e per costruire una campagna, ha bisogno di essere il giocatore di una squadra fedele con cui giocare la stessa partita. Finora invece abbiamo visto che molti membri del suo staff si sono dimessi e che lei non sembra in grado di essere una leader", ha concluso. Insomma, per Meghan Markle non sarà semplice. Anzi, sarà durissima...

"Quando ci lascerà...". La terrificante profezia di Nostradamus sulla Regina Elisabetta: ora si capisce tutto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.