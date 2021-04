Stasera Italia, "sfida complicata". Clamoroso a Mediaset, salta la prima serata di Barbara Palombelli: chi le "soffia" il posto

01 aprile 2021 a

Salta Barbara Palombelli. Si parla di Stasera Italia, la trasmissione di approfondimento politico che conduce su Rete 4. Salta almeno la puntata in prime-time. La decisione dopo l'ultima puntata, quella di ieri, mercoledì 31 marzo, dove lo share si è fermato al 2,6 per cento. Troppo poco. Al posto di Stasera Italia in prima serata, spiega Davide Maggio, ecco Giuseppe Brindisi, che condurrà da Milano un nuovo programma.

Ad annunciare lo stop è stata la stessa Palombelli, nelle battute finali della puntata di ieri: "È il trentesimo speciale della mia stagione ed è anche l’ultimo, nel senso che da mercoledì 7 aprile verrà realizzato dagli studi di Milano, dalla redazione di Milano e sarà condotto da Giuseppe Brindisi. L’azienda mi aveva chiesto all’inizio della stagione quattro speciali, noi ne abbiamo realizzati trenta", ha rivendicato la Palombelli.

Gli ascolti, però, purtroppo non sono mai decollati. Nella puntata di mercoledì, la Palombelli ha parlato di attualità e coronavirus, con politici e virologi tra gli ospiti. "È stata una sfida bella, complicata in certi momenti, ma sempre di grandissima soddisfazione - ha aggiunto -. Grazie a chi ce l’ha chiesta, abbiamo fatto il nostro dovere e combattuto credo delle buone battaglie. Ma adesso è il momento della staffetta", ha concluso la Palombelli.

Continua, comunque, l'impegno della Palomba con Stasera Italia in access prime-time, la fascia in cui è nato il programma. Brindisi, a cui Mediaset affida il nuovo programma, aveva a sua volta in passato condotto Stasera Italia insieme a Veronica Gentili, prima dell'avvento di Barbara Palombelli.

