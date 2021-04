Romina Power e il video di Pinuccio di Striscia la notizia: bordata politica, irride il governo

03 aprile 2021 a

a

a

Una "puntata" politica per Romina Power, forse involontaria ma sicuramente azzeccata. L'ex moglie di Albano Carrisi, a differenza del cantante, è sempre rimasta molto defilata sul piano politico ma con il consueto spirito un po' naif e molto ironico su Instagram ha voluto condividere un post di Pinuccio, il mitico inviato pugliese di Striscia la notizia. Uno che, con il suo stile un po' lunare e scanzonato, ha sempre messo alla berlina i politici e le loro condotte e dichiarazioni spesso contraddittorie, ancora prima di diventare una piccola star della tv.

"Non c'è rosso o Speranza che tenga". Salvini bombarda il ministro comunista: dopo Pasqua si rischia la crisi | Video



"Non ho resistito!! Troppo forte!!!", premette la cantante di origine americana, ma ormai italiana (anzi, salentina) d'adozione. Il tema è quello della Pasqua in lockdown, con la Puglia addirittura in "zona rossa rinforzata", come l'ha definita il governatore Michele Emiliano. Ha fatto molto discutere il balletto del governo che prima ha dato via libera ai viaggi all'estero, vietando gli spostamenti tra regioni italiane, una misura che di fatto condanna al massacro economico ulteriore gli alberghi delle località turistiche italiane che pure possono restare aperti a pranzo. Il parziale dietrofront con l'obbligo di tampone per chi torna da oltre-confine ha fatto indispettire ulteriormente Federalberghi, peraltro.

Resta l'incongruenza di fondo, ben riassunta dal sarcasmo di Pinuccio: "A Pasquetta non possiamo andare fuori dal nostro Comune ma possiamo andare all'estero. Io c'ho cugino a Brindisi, è normale che non possiamo andare?". "Facile - si auto-ribatte l'inviato di Striscia - tu vai a Parigi, poi prendi un aereo per Brindisi e vedi tuo cugino". Si ride, ma per non piangere.

"Verifiche serrate" sul cibo da asporto: Pasqua in lockdown, qua siamo alla follia: valanga di multe sul pranzo in casa?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.