Chiara Ferragni e Fedez, il video di Leone finisce in disastro: "La M***a", l'imprecazione in diretta

03 aprile 2021 a

a

a

Leone è il famosissimo figlio di Chiara Ferragni e Fedez e ormai imperversa sui social di mamma e papà. Eccolo quindi in una stories pubblicata sul profilo Instagram del rapper mentre prepara l'impasto per una torta fatta in casa. Il bambino vestito da baby chef è alle prese con uova e farina. E dimostra di essere davvero bravo.

"Falsa propaganda, roba da regime comunista". La Lega bombarda Chiara Ferragni: come vogliono punirla

Nel video Leone infatti riesce a rompere l'uovo e metterlo nell'impasto insieme agli altri ingredienti. Quindi Fedez commenta divertito: "Non lo sa fare neanche la mamma e lo sai fare tu". Poi arriva il momento della farina. Ne aggiungono una montagna nella ciotola che sta usando il bimbo, che spiazza tutti ed esclama: "Eh la Mado***". Una "imprecazione improvvisa di Leone che fa scoppiare a ridere il papà Federico che quindi commenta: "Io morto".

"Lei è la nonna di Fedez? Allora può vaccinarsi". Chiara Ferragni, fango sulla Lombardia? La telefonata, qualcosa proprio non torna

Il piccolo Leone ora non è più figlio unico visto che mamma e papà gli hanno dato una sorellina, Vittoria. La bimba è nata il 23 marzo, tre giorni prima Leone, Lello come lo chiamano a casa, aveva compiuto tre anni. "Ho venti minuti di sonno, ma sto bene sono in ospedale con le mie ragazze siamo tutti felici", aveva detto Fedez emozionato in collegamento da Milano per la conferenza stampa di presentazione web di Lol chi ride è fuori, il nuovo comedy show di Amazon Prime Video. "Siamo ancora in ospedale, ma va tutto bene. Ci tenevo a fare un saluto, sono colmo di gioia. C'è bisogno di un programma come questo in questo periodo. E' stato un bel progetto. Volevo esserci per rispetto delle persone che ci hanno lavorato. E' un format nuovo, una ventata d'aria fresca in un palinsesto un po' impolverato. Stiamo bene, sono un po' provato".

"Mio figlio con gonna e rossetto? Vi ricordate come andava in giro Salvini?". Fedez, la porcata contro il leader della Lega

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.