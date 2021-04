Matteo Bassetti e la politica: "Stimo Berlusconi, nel '94 fondai un club Forza Italia. Poi Renzi, oggi Draghi"

07 aprile 2021 a

Matteo Bassetti viene intervistato da lanotiziagiornale.it. L'infettivologo, ormai presenza costante di molti talk-show televisivi, si è espresso riguardo alla situazione attuale, giudicando anche la gestione dell'emergenza e svelando le sue preferenze politiche. Incalzato riguardo alla gestione da parte di Fontana e De Luca, Bassetti risponde: “Fontana non prende un buon voto su scala complessiva, ma lo stesso vale per De Luca: è inaccettabile sia andato contro le disposizioni del governo, specie in qualità di uomo che ricopre una funzione pubblica. È stato il primo grande furbetto vaccinale ricorrendovi in anticipo rispetto agli altri. Sulla gestione della campagna vaccinale De Luca però prende un bel 7, mentre Fontana non va oltre il 4”.

“È una persona di buonsenso innanzitutto" dice il primario di virologia al San Martino di Genova riguardo a Matteo Salvini "ma ce ne sono anche altri negli altri schieramenti. Io ero stato critico nei confronti di Zingaretti nella gestione della pandemia nella prima e seconda ondata invece sui vaccini si è rivelato essere molto più bravo di tanti altri. Complimenti davvero per il lavoro svolto nel Lazio! Apprezzo molto anche Bonaccini, è estremamente pragmatico. Così come stimo fortemente Debora Serracchiani, abbiamo lavorato accanto in Friuli Venezia Giulia, a Udine, e sono contento del ruolo che ricopre anche oggi. Ritengo che le donne siano fondamentali ma non per legge, il mio braccio destro e sinistro è una donna e sono circondato da donne anche al lavoro. Ma non devono esserci per legge, bensì per merito”.

Matteo Bassetti racconta poi anche il suo passato vicino alla politica: "Quando ero ragazzo mi è sempre tanto piaciuta la politica, sono stato candidato al Consiglio di amministrazione universitario ed ero nel movimento di Mario Segni “Studenti per la riforma”, poi ho fondato un club Forza Italia nel 94, ma non ho mai avuto il piacere di conoscere il Presidente Berlusconi che stimo tanto" e aggiunge "Stimo molto Berlusconi ma ho anche apprezzato Renzi nel passato, oggi le direi Draghi anche se non è un politico. Ad esempio anche Letta a me è sempre piaciuto moltissimo".

