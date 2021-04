Piazzapulita, Giovanni Favia ex M5s oggi ristoratore rovinato dal lockdown: "Stato cialtrone e polizia in imbarazzo. Fate attenzione"

09 aprile 2021 a

"Non abbiamo più niente da perdere, fate attenzione". Giovanni Favia per alcuni mesi è stato il grillino più famoso d'Italia: storico consigliere regionale del M5s in Emilia Romagna, è stato il primo "epurato" da Beppe Grillo perché troppo presente in tv. Altri tempi, un altro mondo politico. Oggi si è rifatto una vita da ristoratore a Bologna, e per lui il salto dalla politica alla "vita reale" è stato ancora più drammatico, perché travolto come migliaia di suoi colleghi dal Covid, dalla crisi economica e dal lockdown. Era in piazza anche lui a Roma, davanti a Montecitorio, a chiedere la riapertura. E ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7 usa toni pacati ma apocalittici nella sostanza.

"Almeno il blocco del pagamento degli affitti e l'azzeramento delle bollette ci sono stati?", chiede il conduttore. "Sulle chiusure ci sono stati figli e figliastri, posso entrare in un posto chiuso a comprare delle arance ma non posso andare al mercato a prendere dei jeans. Non si capisce. Oggi potremmo stare nei dehors in sicurezza. Ma se punisci noi per fermare la movida, allora ci devi permettere di non fallire. Se tu sei uno Stato cialtrone che fai lo scostamento di bilancio a dicembre e oggi, ho controllato il conto corrente, non è ancora arrivato niente degli aiuti, allora sei uno Stato cialtrone che stai mandando al massacro 400mila aziende".

"L'effetto domino - avverte Favia - sarà su tutta l'Italia, con il peggior danno sanitario, sociale ed economico. Ci dicono di aspettare i vaccini? Qui non c'è più tempo, il 12 e il 13 torneremo in piazza. Se siamo stati pronti a prenderci fino a 6 anni di carcere con il blocco dell'autostrada e donne e padri di famiglia sono andati in piazza a sfidare la polizia, che era in grosso imbarazzo, vuol dire che non abbiamo più niente da perdere e il Palazzo si ritoverà ghandianamente circondato".

