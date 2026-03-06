Libero logo
PiazzaPulita, Mulè inchioda Woodcock: "Era il suo gemello?". Cosa scriveva il pm sul "Fatto"

venerdì 6 marzo 2026
PiazzaPulita, Mulè inchioda Woodcock: "Era il suo gemello?". Cosa scriveva il pm sul "Fatto"

Il confronto tra Giorgio Mulé ed Henry John Woodcock è stato un "massacro" mediatico sotto tutti i punti di vista. Il magistrato è stato travolto dagli argomenti del forzista. E si è addirittura contraddetto da solo. "Comunque - ha esordito così la toga a Piazzapulita, il talk show politico di La7 condotto da Corrado Formigli - posso dire che io giudici che si facessero schiacciare io...". Ma a quel punto lo ha subito incalzato Mulé: "Non ne hai conosciuti...". "Non ne ho mai trovati - la replica di Woodcock -. Nel senso che probabilmente sono stato...". "Fortunato", è intervenuto il forzista. "Sono stato fortunato e sfortunato", lo ha corretto la toga.

"Posso dirle una cosa - ha reagito Mulé -. Lei non ha fratelli gemelli, no? Sa perché? Perché lei ha dichiarato, e anche lo ha scritto, che al PM piace vincere facile perché il GIP è una figura, il giudice, che fa la stessa scuola, frequenta gli stessi compleanni, frequenta gli stessi convegni, sono parole sue, frequenta le stesse chat, piace vincere facile perché il giudice è assoggettato al PM. L'ha detto lei". "No, io questo non l'ho mai detto. Che sia assoggettato...", ha provato a difendersi il magistrato.

Referendum giustizia, TeleMeloni non esiste: Rai, ecco le cifre AgCom. E su La7...

TeleMeloni non esiste: il vero fortino si chiama La7, ed è rossissimo. I dati dell'Agcom sulla campagna elett...

Ma ormai Mulé lo aveva in pugno: "E lo ha scritto sul Fatto Quotidiano il 4 aprile 2021, non due secoli fa". "Sì, se lei mi lascia", "Lo ha scritto lei". A quel punto è intervenuto Formigli per dare manforte a Woodcock, senza successo però. "Così sul testuale lei mi dice. Oggi i PM si sono un po' abituati a vincere facile. Loro compito è persuadere un giudice e però già in perfetta sintonia con i loro argomenti perché si è formato alla loro stessa scuola, perché li conosce e si fida di loro, perché si frequentano e chiacchierano insieme agli stessi matrimoni e agli stessi compleanni sulle stesse chat. Tanto che lei dice, ben venga la separazione delle carriere". "Certamente", ha ammesso la toga. "Ma è lei o il suo gemello?", la domanda finale di Mulé. "No, no, sono io...", ha ammesso lui. Gioco, partita, incontro. "Ah, meno male", ha chiosato Mulé.

