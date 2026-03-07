PiazzaPulita, Mulè inchioda Woodcock: "37mila telefonate, assolto. Si interroghi sui suoi disastri"

Libero logo
sabato 7 marzo 2026
"Si è mai interrogato sui disastri che avete combinato?". Ospite di PiazzaPulita nella puntata in onda giovedì 5 marzo su La7, Giorgio Mulè incalza il magistrato Henry John Woodcock. Al centro il dibattito sulla riforma della giustizia e il "no" di alcune toghe, Woodcock compreso. "Il motivo per cui non ho mai partecipato a questa trasmissione...", interviene il magistrato che subito viene interrotto dal deputato di Forza Italia che lo mette spalle al muro: "Per forza, perché quando si trova davanti... Nel mio fascicolo ci sono 37mila telefonate". "Queste sono tutte balle sesquipedali", replica la toga stizzita. Il riferimento del forzista è all'operato - spesso criticato - di Woodcock per l'uso estensivo delle intercettazioni, definito da alcuni come "a strascico". 

Durante il suo intervento Woodcock ha criticato, tra le altre cose, l’ipotesi del sorteggio. Secondo lui, il principio dell'"uno vale uno" si è rivelato fallimentare, come dimostrerebbe anche l’esperienza della politica. Nel suo intervento ha citato esplicitamente il Movimento 5 Stelle, affermando che l'affermazione di quel principio da parte del M5S è stata un fallimento. Ha poi ricordato che anche Giorgia Meloni, in un discorso del 2023, aveva definito questo principio "devastante".

E ancora, sempre secondo Woodcock i politici dovrebbero criticare le sentenze solo dopo che sono state emesse, senza interferire nel merito delle indagini: "Si coglie in qualche modo il senso dell’insofferenza del Presidente del Consiglio e di qualche ministro, perché ognuno deve fare il mestiere suo. Se tu, Presidente del Consiglio o ministro di riferimento, entri, tra virgolette, a gamba tesa e dici che" in una determinata indagine relativa a un caso di cronaca nera deve essere "contestato il tentato omicidio in realtà stai consumando un’invasione" di campo "perché bisogna pensare che tu puoi trovare dall’altra parte magari un giovane magistrato", che possibilmente non ha ancora sviluppato adeguati anticorpi contro i condizionamenti politico-mediatici.

Il botta e risposta Mulè-Woodcock a PiazzaPulita

