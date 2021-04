Non è l'arena, Vittorio Feltri durissimo contro Massimo Giletti: "Forse è teppismo. Evviva Bruno Vespa"

10 aprile 2021 a

Un nuovo attacco di Vittorio Feltri a Massimo Giletti. Nel mirino del direttore di Libero, il conduttore di Non è l'Arena, il programma della domenica sera in onda su La7. Nella puntata di domani, 11 aprile, si apprende che Giletti mostrerà dei documenti compromettenti sul mancato aggiornamento del piano pandemico in Italia, documenti che potrebbero aggravare ulteriormente la posizione di Ranieri Guerra dell'Oms, sulla cui condotta è già in corso un'indagine. Ma gli argomenti di Non è l'Arena non c'entrano, almeno non c'entrano con l'affondo del direttore.

Su Twitter, Vittorio Feltri infatti cinguetta: "Non ho ancora capito se quello di Giletti è giornalismo oppure teppismo, forse entrambe le cose". Dunque, dopo la durissima premessa, il direttore aggiunge: "Viva Bruno Vespa e viva Maurizio Costanzo". Feltri ha recentemente attaccato Giletti per lo stile della sua trasmissione, dove secondo il direttore gli ospiti verrebbero invitati per essere sottoposti a duri attacchi. E ancora, il direttore ha aggiunto che non andrà più a Non è l'Arena, trasmissione della quale in passato era stato ospite in diverse occasioni.

E ancora, Feltri aveva messo nel mirino Giletti per un altro dettaglio: "Parla in tv con le mani in tasca. Un vero signore", aveva cinguettato. E ancora: "Giletti tanto per cambiare aggredisce i suoi ospiti. Un vero signore", aveva cinguettato in precedenza, in occasione dello scontro tra il conduttore di La7 e Matteo Bassetti, il virologo che fu accusato di fare politica e che per tutta risposta minacciò di abbandonare lo studio, salvo poi ripensarci e restare a Non è l'Arena. Ma il più duro degli attacchi al conduttore di Feltri recitava: "Piantala Giletti di urlare come uno straccivendolo. Vergognati". E lo scontro, inesorabile, continua.

