Emilio Fede ricoverato al San Raffaele: "Condizioni critiche, fisico provato". Ore di angoscia a 89 anni

10 aprile 2021

Ore di angoscia per Emilio Fede. L'ex direttore del Tg4, 89 anni, è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano e le sue condizioni vengono definite "critiche". Tenuto sotto stretta osservazione dai medici, non è stata resa nota la natura dei problemi di salute del famosissimo giornalista, caduto in disgrazia nel 2011 a causa del suo coinvolgimento nello scandalo Karima el Mahroug e nei processi del filone Ruby. "Il suo fisico è provato", è quanto fatto trapelare da chi gli sta vicino al quotidiano romano Il Messaggero.

Si tratta dell'ultimo problema di salute in un periodo particolarmente sfortunato. Lo scorso dicembre, Fede aveva contratto infatti il coronavirus e aveva trascorso la prima parte dell'isolamento in un hotel di Napoli, prima di venire ricoverato al Covid residence dell'Ospedale del mare, sempre nel capoluogo campano.

Nel giugno 2020 era stato addirittura arrestato con l'accusa di essere evaso dagli arresti domiciliari assegnatogli per la condanna nel processo Ruby. Stava festeggiando il compleanno con la moglie in un ristorante sul lungomare di Napoli quando sei carabinieri in borghese sono entrati nel locale e lo hanno invitato a rientrare in hotel. Il direttore aveva già scontato 7 mesi a Milano e doveva concludere 4 anni di servizi sociali. "Sono terrorizzato, mi hanno preso come se fossi il peggior delinquente", aveva confessato nei giorni successivi al blitz che aveva suscitato non poche perplessità. "Guai se si fa vedere di nuovo", gli avevano intimato gli agenti riconducendolo in hotel. "Non sto bene per niente, ho avuto capogiri continui, pressione bassa, abbassamenti di voce, ho dovuto chiamare un medico e ora sto aspettando un'infermiera che dovrebbe somministrarmi del cortisone", aveva spiegato al telefono con il Tempo il direttore, ancora scosso.

