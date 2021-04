Al Bano Carrisi, uno strano caso: "Mi hanno vaccinato, ecco con quale siero"

11 aprile 2021 a

Ancora una volta, Al Bano Carrisi torna a parlare di vaccino. Qualche giorno fa il leone di Cellino aveva insistito su Sputnik V, il vaccino russo sul quale l'Europa sembra non volersi sbrigare. Ora, invece, il cantante parla della sua esperienza personale, insomma della sua immunizzazione.

Al Bano, infatti, ha ricevuto il siero: "Mi sono vaccinato il 29 marzo con Pfizer perché le indicazioni mediche per me hanno previsto questa scelta", ha spiegato l'artista. Il riferimento è al fatto che il governo e il Cts hanno raccomandato il vaccino AstraZeneca solo agli over-60, dunque tecnicamente anche ad Al Bano. Ma per evitare ogni tipo di polemica, Carrisi, in un'intervista al settimanale Voi, ha voluto mettere subito in chiaro che ha avuto Pfizer per le indicazioni dei medici. Insomma, nessun "favoritismo" nell'evitare AstraZeneca, ammesso e non concesso che Al Bano volesse farlo.

E Carrisi ha poi detto la sua sulle polemiche e i blocchi in Europa che hanno colpito proprio AstraZeneca: "Riguardo al blocco di AstraZeneca, penso che in un periodo da terza guerra mondiale come questo, le decisioni del governo hanno un senso logico e vanno rispettate", ha tagliato corto Carrisi. Infine, una parentesi sulla vita personale con Loredana Lecciso: "Va tutto molto bene, non mi lamento", ha affermato Al Bano, spegnendo recenti rumors e indiscrezioni circa delle frizioni nella coppia.

