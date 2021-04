Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele? Impensabile incontro in ospedale, con chi si trova faccia a faccia: lo scherzo del destino

11 aprile 2021 a

Nel pomeriggio di ieri, sabato 10 aprile, la notizia: Emilio Fede ricoverato e in gravi condizioni, il fisico provato. Prima le voci sulla reinfezione da Covid, poi la smentita dell'ex direttore: prima parla di un incidente domestico, poi riferisce di essere stato travolto da un'auto. Insomma, Fede sarebbe stato investito: non è in pericolo di vita ma se l'è vista bruttissima. Resta un piccolo mistero su cosa gli sia accaduto, con le differenti versioni discordanti.

Ma tant'è, Emilio Fede è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Lo stesso ospedale dove è ricoverato Silvio Berlusconi, ormai da cinque giorni per un nuovo giro di quelli che vengono definiti "controlli di routine". E insomma, Fede e Berlusconi si sono ritrovati in ospedale, per caso. Un tempo amici e collaboratori strettissimi, negli anni il rapporto si era un poco lacerato per ragioni mai del tutto chiarite. Insomma, chissà cosa si sono detti (Fede, di fatto, non aveva mai accettato la fine della sua parabola da direttore del Tg4).

Le condizioni di Fede, come detto, non sarebbero gravi così come trapelato in precedenza. Per quel che riguarda Berlusconi, vige il massimo riserbo: ricoverato dal 6 aprile, si è appreso che fosse al San Raffaele solo il giorno successivo. Da lì in poi nessun messaggio, né video, né interviste. Assoluto riposo nella suite del reparto solventi, al sesto piano del San Raffaele. Quell'assoluto riposo che gli ha imposto Alberto Zangrillo.

