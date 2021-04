Domenica In, Matteo Bassetti ribalta il quadro su AstraZeneca: clamorosa proposta sul vaccino, Mario Draghi che dice?

11 aprile 2021 a

A Domenica In sale in cattedra Matteo Bassetti, il direttore di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova, uno degli esperti più seguiti al tempo del coronavirus. Bassetti, infatti, era ospite di Mara Venier nel programma in onda su Rai 1: come sempre da mesi a questa parte, il primo segmento di Domenica In è tutto dedicato al coronavirus, con aggiornamenti sulla pandemia e sulla campagna vaccinale.

E proprio di vaccino si parla. Non solo per le parole di Rita Dalla Chiesa, che ha detto che si vaccinerà "ma non con AstraZeneca", parole che hanno suscitato un'aspra polemica. Si parla anche dell'ipotesi rilanciata dal Cts nelle ultime ore di ritardare il richiamo del vaccino per avere una maggiore copertura, proprio come fatto dal Regno Unito. Secondo Bassetti, "l'Italia può scegliere una strada che sia una via di mezzo, pensando soprattutto ai soggetti più deboli". Insomma, si può pensare a ritardare il richiamo ma con tempistiche inferiori rispetto a quelle adottate in Gran Bretagna.

Dunque, l'esperto suggerisce anche una soluzione per la campagna vaccinale che stenta: puntare tutto su AstraZeneca. Bassetti infatti suggerisce di comprare in modo indipendente le dosi del siero, dato che ora, poiché sconta un deficit in termini di fiducia, risultano più reperibili. Insomma, Bassetti spiazza: altro che accantonare AstraZeneca ma puntare tutto su di lui, poiché assicura essere un siero del tutto sicuro.

Infine, Matteo Bassetti insiste su una sua vecchia campagna: "Io non capisco perché in molte regioni non venga utilizzato l'anticorpo monoclonale", tuona. Quando la Venier gli ha chiesto quale sia la situazione in Liguria, Bassetti ha spiegato che il miglioramento è netto e che a suo avviso è stato fondamentale proprio il monoclonale: "Almeno 80 pazienti sono stati trattati in questa maniera", ha sottolineato. E la domanda, dunque, ritorna: perché non usare quegli anticorpi in modo massiccio?

