L'aria che tira, salta il collegamento? Raptus-Myrta Merlino: "Sono nervosa, faccio un disastro". Minaccia alla regia

"Cosa sta accadendo, mi sono un po' persa?". Myrta Merlino è molto nervosa nell'apertura della puntata di oggi 12 aprile de L'aria che tira su La7. "Se non mi collegano con Capri, l'isola del mio cuore, stamattina faccio un disastro. Sto minacciando la regia in questo momento, ve lo dico". La conduttrice prova a spiegare il tema della puntata: "Detto questo, le isole italiane vogliono diventare covid free, il ministro Garavaglia ci dice che è importante farlo altrimenti i turisti vanno altrove, come in Grecia per esempio e noi rischiamo di perdere un sacco di soldi". Poi c'è caos in studio, mandano in onda un cartello con le dichiarazioni di Garavaglia, ma la conduttrice voleva quelle di Stefano Bonaccini. Quindi sbotta: "Non basta Capri? Mi cambiate anche i cartelli?", dice la Merlino.

Maria Giovanna Maglie scoppia a ridere: "E' incredibile", commenta. Sorride anche Ferruccio De Bortoli che è in collegamento. Poi la Merlino, ormai nervosissima, si confonde tra il ministro Garavaglia e Molinari. "Mi scuso, ci tenevo moltissimo al mio collegamento con Capri. Sono riusciti a far cascare il collegamento prima della diretta. Sono agitata ma adesso mi riprendo", assicura la Merlino.

Proprio Bonaccini, governatore del Pd dell'Emilia Romagna aveva risposto al ministro del Turismo leghista in un post pubblicato sul suo profilo Facebook: "Mi auguro che il ministro Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di 'isole covid free'. Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre", ha scritto il presidente della Regione. "Piuttosto il governo si dia da fare perché arrivino più dosi possibili per vaccinare nel più breve tempo possibile e lavori per il passaporto vaccinale, con regole uguali per tutti a livello europeo".

