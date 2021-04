Principe William, cannonata a Meghan e Harry prima del funerale: "Mia moglie? Perché sarò eternamente grato", situazione fuori controllo

13 aprile 2021 a

Il principe Harry è arrivato nel Regno Unito, un ritorno attesissimo, senza Meghan Markle, per i funerali del principe Filippo, che si celebreranno il prossimo sabato. Alta tensione tra i Windsor, nonostante il lutto, perché si tratta della prima volta in cui Harry torna nel Regno Unito dopo l'intervista bomba di lui e Meghan alla Cbs, quelle delle accuse di razzismo e tanto altro.

E insomma, sabato 17 aprile Harry e William si ritroveranno fianco a fianco, dopo più di un anno passato senza vedersi di persona. La tensione, come detto, si taglierà con il coltello. Ed in questo contesto, fanno parlare le strane tempistiche con cui i due fratelli si sono spesi in alcune dichiarazioni.

Il primo a parlare è stato William, il quale ha pubblicato su Instagram una fotografia del principe Filippo sul calesse insieme al principe George, il figlio avuto con Kate Middleton. Quindi, la "replica" di Harry, con una dichiarazione su Archewell.com, un poco bizzarra: "Per me Filippo era solo mio nonno, il maestro delle grigliate", ha tagliato corto.

Ed ecco che dopo questo bizzarro, ma comunque toccante, ricordo di Harry, William ha voluto aggiungere qualcosa. Queste parole: "Sarò sempre grato che mia moglie abbia avuto così tanti anni per conoscere mio nonno e per la gentilezza che le ha mostrato". Commento sibillino e che subito, in molti, anzi moltissimi, hanno interpretato come una clamorosa frecciata non solo al fratello Harry, ma soprattutto a Meghan Markle. E lo scontro, continua.

