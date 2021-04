Tagadà, lo sfogo di Alessandra Ghisleri: "Mario Draghi non può stare zitto". Vaccino, sistemati premier e Vincenzo De Luca

13 aprile 2021 a

Le dichiarazioni di Vincenzo De Luca sulla campagna vaccinale in Campania hanno creato non poche polemiche. Il governatore, infatti, ha annunciato che la sua regione vaccinerà le categorie economiche dopo gli 80enni e i fragili, non rispettando il piano nazionale che va per fasce d'età. "Ancora una volta parliamo di campagna elettorale, perché quando si parla di operatori economici si tira la volata a qualcosa. Siccome siamo in una situazione pandemica, quello che dice lo Stato centrale dovrebbe essere un’indicazione per tutti", ha commentato Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, a Tagadà su La7.

"Cosa dovrebbe fare il governo nei confronti di De Luca?", ha chiesto Tiziana Panella alla sua ospite. Quest'ultima ha risposto: "La gente vuole i controlli. E il governo non può stare zitto". Secondo la sondaggista, infatti, i presidenti di Regione - amministrando le loro regioni - possono al massimo consigliare e aiutare il governo, ma non possono opporsi rispetto al piano nazionale. "Perché altrimenti il lavoro viene fatto su un scala dove si va avanti tre passi e se ne scende cinque", ha aggiunto la Ghisleri.

"Il tema vero è che gli anziani li ritroviamo nelle terapie intensive e le terapie intensive – come raccontano i medici – sono molto piene", ha continuato Alessandra Ghisleri. Stando all'ultimo bollettino, infatti, al momento sono 3.593 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, mentre i ricoverati nei reparti ordinari sono 27.329.

