Chiara Ferragni, la sua borraccia esaurita in 50 minuti: roba da non credere, ecco quanto costa

14 aprile 2021 a

a

a

Tutto ciò che tocca diventa oro. O almeno diventa costosissimo. Si parla di Chiara Ferragni, tra le influencer più celebri al mondo, fresca di ingresso nel Cda di Tod's, mossa che è valsa al gruppo calzaturiero un balzo in borsa del 14% nella seduta successiva alla comunicazione della notizia. Ma qui, le scarpe non c'entrano. Si parla infatti di una borraccia, ovviamente di lusso. Borraccia lanciata dalla Ferragni, in alluminio e col logo del suo gruppo in rosa.

Ecco quanto vale l'impero di Chiara Ferragni, le cifre sconvolgenti: quanto porta a casa all'anno

Risultato? L'oggetto è risultato esaurito, sold-out, appena 50 minuti dopo essere stato messo in vendita. La borraccia glitterata è stata realizzata in collaborazione con 24 Bottles. Dunque, la descrizione della "bottiglia glamour", così come viene riportata sul sito Chiara Ferragni Collection: "Bottiglia termica riutilizzabile in acciaio inossidabile che mantiene le bevande fredde per 24 ore e calde per 12 ore. Il pattern glitterato e l’iconico eyelike rosa, la rendono l’accessorio estivo perfetto". Il tutto al "modico" prezzo di 39 euro. Certo, non una cifra inaccessibile ma che colloca l'oggetto, una borraccia, in una fascia di prezzo alta, anzi altissima, rispetto a tutti i "concorrenti".

Chiara Ferragni, l'ultimo colpaccio: "Entra nel Cda", roba milionaria. Capito "l'infuencer"?

La circostanza ha ovviamente stupito i fan, che si sono spesi in commenti sul sito della Ferragni. E per la circostanza si intende non il prezzo, quanto il fatto che la borraccia fosse subito esaurita: "Non sono riuscito a prenderla, non è giusto", scriveva un utente. Dunque una madre disperata: "L'avevo promessa a mia figlia se avesse preso dieci alla verifica di matematica, adesso come faccio?". E ancora: "Ma è già tutto esaurito, non è possibile...". Quindi, ecco piovere anche il ringraziamento della diretta itneressata, di Chiara Ferragni: "Sold out in 50 minuti, siete stupendi", ha ringraziato tutto il suo popolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.