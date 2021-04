Rocco Casalino, su Rai Uno l'ex portavoce di Giuseppe Conte è il più presente dopo Mario Draghi

14 aprile 2021 a

a

a

Michele Anzaldi, deputato di Italia viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, ha reso noti i dati del monitoraggo AgCom sulla presenza in tv dei politici. "Da quando si è insediato il governo Draghi (13 febbraio), l’esponente politico più presente su Rai1, subito dopo lo stesso premier, è stato Rocco Casalino: 1h35minuti di tempo di parola", spiega Anzaldi parlando di Rocco Casalino, che al momento non ricopre nessun ruolo politico o rappresentativo di rilievo. A guidare la classifica c'è il presidente del Consiglio Mario Draghi con 1 ora e 45 minuti, solo 10 minuti in più rispetto a Casalino. Il premier, sul totale delle ore dedicate alla politica, ha avuto a disposizione il 7,74% mentre Rocco Casalino il 7,02%.

"Ma Casalino parla a nome di Conte?". Cancri da estirpare, qui precipita tutto: dal cuore Pd, bomba sulla "alleanza"

Al terzo posto Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute con 58 minuti e il 4,25% del tempo politico della rete ammiraglia di Viale Mazzini. Anzaldi polemizza con la tv di Stato e sottoline "come il tempo sia più del doppio e del triplo dei leader di partito, addirittura 7 volte il tempo dato al presidente della Repubblica Mattarella". Il primo leader politico in classifica è Matteo Salvini con 42 minuti di parlato, subito dopo Giorgia Meloni con 41 minuti.

Casalino silurato? La Dago-bomba: "Dopo la frase sul Pd, dismesso da Conte". Dalla padella alla brace: cosa farà ora

Ecco lo scandalo di questa Rai mostrato dai dati Agcom presentati in Vigilanza: possibile che nessuno tra Cda, Cdr, Usigrai, Fnsi, Ordine dei Giornalisti, presidenza della Vigilanza abbia avuto nulla da dire?", rilancia Anzaldi sulla sua pagina Facebook. Tra poche settimane inoltre dovrebbero esserci anche le nuove nomine per il Cda Rai. In tal senso, il segretario della comissione di Vigilanza Rai ha chiesto maggiore celerità al presidente del Consiglio: "Ecco perché Draghi deve accelerare sul rinnovo del Cda e chiudere al più presto questa stagione della Rai peggiore di sempre", ha spiegato Anzaldi.

Video su questo argomento Casalino: "Sta succedendo qualcosa nel M5s, nuovo ruolo di Conte lo saprete in tempo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.