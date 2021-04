Massimo Galli a L'aria che tira, quadro inquietante sul Regno Unito: "Più ricoveri e morti", nonostante il vaccino

15 aprile 2021 a

Si parla del calendario per le riaperture in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 15 aprile e per la prima volta l'infettivologo Massimo Galli sembra essere favorevole: "Bisogna anche dare delle prospettive positive e favorevoli, e non sempre e soltanto disposizioni nel senso della chiusura", dice. "Però le aperture sono consentite se i numeri lo permettono. Nonostante la grande quantità di vaccini fatti, inevitabilmente in Inghilterra vedremo più contagi e purtroppo anche più ricoveri e morti e la gente deve comprenderlo".

"La nostra campagna vaccinale è ancora insufficiente", sostiene Massimo Galli, "noi i risultati inglesi ancora ce li sogniamo. Abbiamo aperto le scuole, ogni giorno si tira la coperta per aprire questo o quello". Insomma, bisogna essere seri.

Poi, rispetto al ministro della Salute che ha finalmente "dato una speranza", come osserva la Merlino, Galli dice che "quello che sostiene Speranza è sostenibile, non credo si sia così malconci come Paese avendo il vaccino". La gente, continua l'infettivologo, "è scoraggiata". Invece bisogna vaccinare: "Certi autorevolissimi politici, non volendo passare come quelli che hanno vaccinato con qualcosa che potrebbe far male, hanno preso delle decisioni francamente tanto tempestive da essere intempestive".

Sulla sicurezza dei vaccini, secondo Galli, dobbiamo stare tranquilli: "Si muore anche cadendo dal letto, tendenzialmente sono soprattutto anziani con problemi". Insomma, conclude l'infettivologo, "salta fuori la paura irrazionale che francamente chi ha determinate responsabilità non dovrebbe avere e alimentare. A Speranza va la mia solidarietà, io sono perché la gente sia informata ma in questo momento ognuno dice la sua. Abbiamo più bisogno di mettere in sicurezza le persone che di batter la gran cassa sul rischio infimo che questi vaccini possono avere".

