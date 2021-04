Dritto e Rovescio, tsunami-Mauro Corona contro il governo: "Ridicoli, poveracci, pensano che non sappiamo leggere"

16 aprile 2021 a

a

a

Che i contagi da coronavirus siano avvenuti soprattutto in luoghi chiusi e in particolar modo sui mezzi pubblici è un fatto dimostrato da diversi studi e controlli. Qualche giorno fa, per esempio, i Nas hanno scoperto tracce di positività al Coronavirus su 32 tra bus e treni in Italia nell’ambito di un controllo, d’intesa col Ministero della Salute, su 693 veicoli. A parlare dell'argomento sono stati anche Paolo Del Debbio e Mauro Corona a Dritto e Rovescio su Rete 4. Riferendosi ai membri dell'esecutivo, il conduttore ha detto: "E' come se si fossero detti: 'Siccome è un problema troppo grosso quello dei trasporti pubblici allora lasciamo stare, concentriamoci su altro. Siccome è troppo difficile da risolvere passiamo ad altro, e hanno chiuso i ristoranti".

"Non sono tranquillo". AstraZeneca, cosa sa Mauro Corona: "Abbiano almeno la dignità di dircelo", rischia la denuncia da Del Debbio

D'accordo con Del Debbio anche Corona, che si è scagliato contro il governo: "O ci credono dei poveracci, di quelli che non sanno né leggere né scrivere, oppure non lo so. C'è il rischio che rasentino il ridicolo, ma è un ridicolo tragico, non è un ridicolo commovente o costruttivo, è tragico, questa è la realtà". Secondo l'ospite, inoltre, le scelte della politica non hanno fatto altro che mettere in difficoltà le attività costrette a rimanere chiuse.

"Pensavo fosse un padre normale". La confessione della figlia di Mauro Corona, Bianca Berlinguer di sasso

"I grandi contagi non sono avvenuti sulle cime dolomitiche dove hanno chiuso coloro che andavano su per conto loro e tornavano giù con un paio di sci - ha spiegato Mauro Corona -. I grandi contagi sono avvenuti sui mezzi pubblici, vogliamo dirlo a chi ci guida? Vogliamo dire che hanno rovinato l'economia della montagna?".

C'è Flavio Briatore in studio? Roba mai vista, gode Bianca Berlinguer: e se al posto di Mauro Corona...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.