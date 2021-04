Mario Monti a L'aria che tira: "Aspettavo il vaccino, è arrivato il coronavirus". L'annuncio in diretta tv

16 aprile 2021 a

Mario Monti ha confessato a Myrta Merlino in collegamento con L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 16 aprile, di essere stato contagiato e di aver avuto il coronavirus. Ad annunciarlo è la conduttrice: "Lei ha avuto il Covid ma la trovo in forma". Quindi la domanda: "Ha avuto paura quando si è ammalato?", "Poca rispetto a quella che avrei avuto un anno fa", commenta il professore e senatore a vita.

E ancora, spiega Monti: "Siamo cambiati tutti psicologicamente, abbiamo visto che al Covid si può ben sopravvivere e abbiamo fatto grossi passi avanti nella prevenzione e nella cura", continua il professore. "Purtroppo ero in attesa del vaccino ma è arrivato prima il Covid. Ora devo aspettare ancora un po' per la vaccinazione", conclude.

Intanto aumentano i casi di contagio: nelle ultime 24 ore in Italia sono 16.974, quasi mille in più rispetto a ieri quando i nuovi positivi accertati sono stati 16.168. Sale il tasso di positività che oggi si attesta al 5,3 per cento, con un più 0,5 per cento rispetto a ieri (4,8 per cento). Il bollettino quotidiano del ministero della Salute segnala una riduzione dei decessi: sono 380 le vittime, in calo rispetto al giorno precedente quando sono morte 469 persone.

Nell'ultima settimana, quella che va dal 7 al 13 aprile, il monitoraggio della Fondazione Gimbe ha evidenziato un calo dei nuovi casi (106.326 degli ultimi sette giorni a fronte 125.695 della settimana precedente), ma un aumento dei decessi (3.083 vs 2.868).

