Principe Filippo, Antonio Caprarica e il triste sospetto: "La regina Elisabetta incurvata al funerale"

"Mi sembra più incurvata". Antonio Caprarica durante la diretta streaming del Tg 5 sul funerale del principe Filippo nota un dettaglio particolare sulla regina Elisabetta. Per il giornalista, di fronte a Cesara Buonamici non nasconde un po' di amarezza nel vedere la Regina invecchiata, distrutta dalla morte del marito. Il funerale del duca di Edimburgo si tengono al Castello di Windsor. Presenti soltanto 30 invitati della famiglia reale, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid. Tra questi non c'è Meghan Markle. La duchessa di Sussex, a causa della gravidanza, ha preferito rimanere in California e far volare solo il marito Harry nonché nipote di Filippo.

Stando al regolamento la regina Elisabetta a bordo della Bentley segue il feretro del marito, mentre il resto dei familiari segue a piedi. Ci sono i quattro figli del duca, ovvero Carlo, Anna, Andrea, Edoardo e i tre nipoti, ovvero Willaim e Harry. Questi ultimi, visti i litigi, sono separati dal cugino Peter Phillips. Una volontà, vogliono i rumors, della stessa Regina che ha voluto evitare il peggio durante il funerale. Per Caprarica il legame tra i due fratelli è comunque fortissimo, accentuato anche dal lutto che hanno condiviso: quello della morte della mamma Lady Diana.

"È la Regina", ha detto Justin Welby, Arvcivescovo di Canterbury, che terrà il sermone in memoria di Filippo, "si comporterà con la straordinaria dignità e lo straordinario coraggio che ha sempre dimostrato. Allo stesso tempo, in quegli istanti starà dicendo addio a qualcuno con cui è stata sposata per 73 anni".

