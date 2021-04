L'aria che tira, Gennaro Migliore la spara e Myrta Merlino lo ridicolizza: "Fermato tre volte", "Allora la stanno seguendo"

19 aprile 2021 a

Myrta Merlino ha ospitato Gennaro Migliore a L’aria che tira per partecipare al dibattito sulle riaperture e sui controlli insieme a Matteo Bassetti e Andrea Purgatori. In collegamento il deputato renziano ha dichiarato di propendere per la linea dell’infettivologo del San Martino di Genova, secondo cui le riaperture previste dal 26 aprile sono adeguate all’attuale situazione epidemiologica di gran parte dell’Italia. “Faccio l’esempio di Trastevere - ha esordito Migliore - io vivo lì e vedo molte aggregazioni di giovani, anche prima delle 22. Se fossero aperti i bar ci sarebbe un controllo diffuso e non poliziesco”.

“Regoleremmo meglio e di più la situazione - ha ribadito - anche perché da quello che sto vedendo non è materialmente possibile controllare centinaia di migliaia di persone. Come si fa a controllare via del Corso quando ci sono migliaia di persone che camminano? È evidente che c’è bisogno di equilibrio”. “Però io trovo strano che non vedo mai un controllo”, ha fatto notare la Merlino, provocando la replica di Migliore: “Ma ci sono, io stesso sono stato fermato tre volte”.

A questo punto la padrona di casa si è concessa una battuta tagliente: “La staranno seguendo allora, io non sono mai stata fermata”. “Non è che non ci sono controlli - ha ribattuto il deputato di Italia Viva un po’ in imbarazzo - però stiamo parlando di volumi molto importanti. Il rischio calcolato è una misura che è prudente e capace di interpretare gli andamenti epidemiologici e anche di ascoltare le categorie più in crisi”.

