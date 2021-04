Giuseppe Conte, "sul video squallido di Grillo silenzio dell'avvocato del popolo": Jacopo Iacoboni smaschera l'ex premier

20 aprile 2021 a

"Sul video sessista, machista, squallido di Grillo, silenzio dell’avvocato del popolo. L’avvocato punto di riferimento fortissimo dei progressisti": così il giornalista Jacopo Iacoboni, riferendosi al filmato che ieri il fondatore del Movimento 5 Stelle ha postato per difendere il figlio Ciro da un'accusa di stupro. L'ex premier, in pole per diventare la nuova guida dei grillini, non ha fatto alcun commento sulla vicenda. Sui suoi profili Facebook e Twitter gli ultimi post riguardano la nascita della Superlega e la questione relativa al licenziamento di un operaio dell'Ilva. Sul video del garante dei 5 Stelle, considerato agghiacciante dai più, neanche una parola.

Il figlio di Grillo, 19 anni, è accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza conosciuta in vacanza. I fatti risalirebbero al 2019 e sarebbero avvenuti nella casa del comico a Porto Cervo, in Sardegna. Nel video pubblicato sul suo blog e su Facebook, il fondatore del Movimento si è schierato dalla parte del figlio, sostenendo che lo stupro non sia mai avvenuto, e che i rapporti avuti con la presunta vittima siano stati consensuali.

Nel video in questione Beppe Grillo dice frasi del tipo: "Mio figlio è su tutti i giornali come stupratore seriale insieme ad altri 3 ragazzi... Io voglio chiedere veramente perché un gruppo di stupratori seriali non sono stati arrestati, la legge dice che vanno presi e messi in galera e interrogati. Sono liberi da due anni, ce li avrei portati io in galera a calci nel cu*o". Con velati riferimenti al fatto che la donna avrebbe denunciato l'abuso con ritardo e che le indagini siano proseguite a rilento.

