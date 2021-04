Regina Elisabetta, "non vuole più farlo". Schiaffo a Harry e spaventoso buco di potere: la scelta che può far crollare i Windsor

21 aprile 2021 a

a

a

Oggi, mercoledì 21 aprile, il compleanno triste, tristissimo, della Regina Elisabetta, a pochi giorni dalla morte del marito, il principe Filippo. La sovrana, piegata dal dolore, vuole stare sola: nessun evento pubblico né colpi di cannone, un pranzo per pochi intimi, pare che siano assenti anche Carlo e William. Per certo assente il principe Harry, già tornato negli Stati Uniti da Meghan Markle, decisione presa dopo un confronto con padre e figlio. Insomma, sui Windosor, tra lutti e beghe familiari irrisolte, aleggia un clima di mestizia.

Insomma, Elisabetta fa 95 anni. È infatti nata il 21 aprile 1926 e non era destinata al trono. Tutto è cambiato quando lo zio Edoardo VIII ha abdicato per amore. E ora, eccola sul trono. Triste, però, addolorata, tanto che non avrebbe partecipato nemmeno al summit sul futuro della monarchia inglese. Si dice che la morte di Filippo potrebbe spingerla a ridurre ulteriormente i suoi impegni. Stando alle indiscrezioni rilanciate dai tabloid, "non se la sarebbe sentita di affrontare le questioni legate al nipote Harry e alla morte di Filippo". Insomma, tra i Windsor potrebbe crearsi una sorta di vuoto di potere.

Ombre cupe si allungano sulla famiglia reale, con Harry che abbandona nuovamente il Regno Unito dopo non aver di fatto risolto nulla. Certo, pare che la mediazione di Kate Middleton avrebbe sortito qualche effetto: una fonte vicina alla famiglia reale ha fatto sapere che Harry e Carlo hanno parlato, a tu per tu, passeggiando tra i giardini di Windsor dopo le esequie. Un confronto tra padre e figlio. Uno solo, però, fugace. E tutti i nodi, intricatissimi, restano ancora da sciogliere.

