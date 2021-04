L'aria che tira, Myrta Merlino fulmina Luca Zaia: "Stia tranquillo, ma io aspetto i fiori", lo 'sgarbo' che la scatena

21 aprile 2021 a

a

a

Siparietto esilarante oggi 21 aprile a L'aria che tira su La7, tra Luca Zaia, che è in collegamento, e la conduttrice Myrta Merlino: "Mi avete invitato un sacco di volte e mi scuso per aver dato disdetta spesso, ma è stato per gestire l'emergenza. Mi scuso ancora", esordisce il presidente della Regione Veneto. Quindi la Merlino risponde con una battuta: "Va bene, stia tranquillo, aspetto i fiori".

"Come vedono la fine della pandemia". Pietro Senaldi scatenato contro i virologi: una brutale verità | Video

Luca Zaia parla poi delle riaperture: "Siamo per l'apertura delle scuole ma mancano gli autobus, non può esserci questa leggenda metropolitana delle regioni che non si sono mosse". E ancora, spiega il governatore della Regione Veneto: "Abbiamo aumentato gli autobus di 500 unità chiedendoli ai privati, oggi per portare i ragazzi a scuola ce ne vorrebbero altri 1000". Il problema conclude Zaia è che "non ci sono altri autobus sul mercato, si chiude lì la partita. Tu ti puoi inventare quello che vuoi ma non ci sono gli autobus".

"Senza mascherina e vuole pure farsi le canne". Vittorio Sgarbi si presenta così, Myrta Merlino si scioglie: senza precedenti su La7 | Video

Poco prima era andato in onda un altro siparietto della Merlino, con Vittorio Sgarbi. "Sono sempre andato a trovare Muccioli e sono sempre stato dalla parte di Marco Pannella perché il proibizionismo porta soltanto a un incremento e a un potenziamento dell'azione criminale che è dietro le droghe", ha detto il critico d'arte in un servizio in cui, senza mascherina, diceva di essere convinto che vada depenalizzato l'uso personale di marijuana. Quindi, subito dopo il servizio, la conduttrice Myrta Merlino ha commentato con una battuta che tradisce però la sua simpatia per Vittorio Sgarbi: "Gira senza mascherina e si vuol pure fare le canne, adoro".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.