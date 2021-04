Dritto e Rovescio, Flavio Briatore e il terrificante sospetto sul Covid: "Qualcuno vuole farlo", per l'Italia la fine peggiore

23 aprile 2021 a

Siamo a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 22 aprile. E ospite in collegamento tiene banco uno scatenato Flavio Briatore, il quale picchia durissimo contro Mario Draghi e il suo governo dopo l'ultimo pacchetto di norme per il contenimento del coronavirus. Mister Billionaire non fa sconti. E, come sempre, lo dice chiaro e tondo.

"Secondo me non vivono nella realtà, questa gente qui. Io sono partito da zero, ho faticato sempre. Il problema vero è che qui fanno delle cose che sembrano scritte da gente che vive su un altro pianeta - premette Briatore -. Pensa ai ristoranti: possono aprire dal 26 aprile all'esterno, ma le spiagge no, dal 15 maggio. Non hanno coerenza. Il ministro Roberto Speranza se sente la storia di questa signora... lo stipendio ce l'hanno. Chiudere è molto più facile che programmare le riaperture. Se metti il coprifuoco a luglio che turista prenota per venire in Italia? È una follia", insiste.

E ancora: " Questi qui non si rendono conto che fanno andare questo paese e chi vuole lavorare al manicomio. Pensavo che Mario Draghi cambiasse marcia: sì, ha messo la retromarcia. Sta ammazzando alberghi, ristoranti, pensioni, ogni tipo di attività". Quindi, Briatore aggiunge: "I virologi ogni giorno se ne inventano una. La percezione è questa: vogliono rovinare il 50% delle famiglie. Anziché rovinare agli errori del governo Conte, questi qui chiudono". "Promettono delle cose che non mantengono, gli unici a pagare sono sempre gli esercenti. La gente non ne può più. La percezione è che qualcuno voglia far fallire questo Paese", insiste Briatore, avanzando un drammatico sospetto.

Infine, una battuta anche su Beppe Grillo e le polemiche che lo hanno travolto dopo lo sconcertante video in difesa del figlio: "Beppe Grillo adesso sa cosa vuol dire essere attaccato mediaticamente. Lui lo ha sempre fatto", commenta sornione Briatore.

