PiazzaPulita, rissa clamorosa tra Borghi e Crisanti: "Impari a leggere", "Non capisce nulla". Formigli costretto a fermarli

Scontro durissimo in studio da Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, nella puntata di ieri 22 aprile, tra Andrea Crisanti e Claudio Borghi. Il leghista cita uno studio del professor Ioannidis per sostenere la tesi che il lockdown non serve a nulla per contenere la pandemia da coronavirus e che è stato un errore chiudere tutto. Ma l'epidemiologo non è d'accordo e lo avverte: "L'università di Stanford ha cancellato tutti i video del Ioannidis e lui si è pure scusato". Poi gli fa una domanda: “La quarantena funziona?". "Credo di sì", risponde Borghi. "E allora mi spiega perché un lockdown a livello sociale non dovrebbe funzionare?", insiste Crisanti. "Lo dicono gli studi che forse lei dovrebbe leggere", ribatte il leghista.

A quel punto il professore perde la calma e attacca Borghi: "Ma abbia pazienza, ma che studi? Lei non ha capito nulla di epidemiologia, me lo consenta. Non ha capito nulla". La tensione sale a PiazzaPulita e il conduttore Formigli è costretto a intervenire per cercare di sedare gli animi: "Fermi tutti, Borghi mi scusi. Lo studio che lei cita lo leggeremo e lo compareremo con altri, non può venire qui e sventolarlo per dire che le cose stanno così". "Io vi porto uno studio, voi cosa mi portate?", ribatte Borghi.

Insomma, secondo il leghista il lockdown non è stata una misura intelligente. "Abbiamo chiuso tutto con grandissima leggerezza". Chiede Borghi: "Non sarebbe stato più logico proteggere gli over 80, le fasce deboli, evitando di rubare due anni ai giovani, bambini e lavoratori?". E ancora, insiste il leghista: "Le vaccinazioni potevano cominciare dagli anziani anziché dai furbetti come è avvenuto in Toscana". Ma nessuno in studio è d'accordo con lui.

