PiazzaPulita, botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Claudio Borghi: "Imbarazzante", "Chi sono io"

È scontro social dopo PiazzaPulita tra Selvaggia Lucarelli e Claudio Borghi. A iniziare è la giornalista che cinguetta un secco: "Borghi imbarazzante". Il riferimento è allo scontro che il leghista ha avuto con Andrea Crisanti nello studio di La7. Qui Borghi ha citato vari studi che negavano l'efficacia del lockdown nel contenimento del coronavirus. Una tesi fortemente respinta dall'epidemiologo che a sua volta lo ha accusato di non capire nulla in materia. Insomma, quanto basta per far sguazzare la Lucarelli. Proprio a lei l'esponente del Carroccio ha fatto arrivare una precisazione. "Buonasera Selvaggia. No, non sono imbarazzato - ha replicato sotto al post -. Sono un rappresentante dei cittadini che deve prendere decisioni votando. Per farlo ascolto e leggo le opinioni dei maggiori esperti mondiali (NB Crisanti non lo è) e basta iniziare a farlo per capire che il mondo non è bianco o nero".

Finita qui? Neanche per sogno perché la Lucarelli ha poi proseguito: "Vou replicar o modelo brasileiro, prometo: nel caso, mi farò intubare senza anestesia", ha cinguettato imitando l'accento brasiliano e in una chiara provocazione. "No - ha controbattuto a sua volta Borghi -, non so quale sia il modello Brasiliano ma a occhio in una favela il distanziamento sociale e il lavarsi le mani c'è poco... Anche se qui dicono che hanno meno morti in proporzione di noi. Mi accontento di modello Svedese o Spagnolo".

La tensione a PiazzaPulita è salita talmente tanto da costringere il conduttore Corrado Formigli a intervenire per cercare di sedare gli animi: "Fermi tutti, Borghi mi scusi. Lo studio che lei cita lo leggeremo e lo compareremo con altri, non può venire qui e sventolarlo per dire che le cose stanno così". "Io vi porto uno studio, voi cosa mi portate?", ha detto a quel punto Borghi.

