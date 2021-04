Selvaggia Lucarelli, altri insulti contro Matteo Salvini: "Con la pandemia e la crisi, trascorre la giornata litigando con Tommaso Zorzi"

29 aprile 2021 a

Non solo Tommaso Zorzi. Come poteva mancare il commento di Selvaggia Lucarelli al botta e risposta tra l'influencer milanese e Matteo Salvini? Non poteva, appunto. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, oggi opinionista dell'Isola dei Famosi, ha deriso la petizione del leader della Lega contro il coprifuoco. "Petizione di me**", ha scritto il 25enne che il numero di visualizzazioni delle sue storie che "fanno 100 mila visualizzazioni in 20 minuti", è maggiore rispetto alle firme raccolte dall'ex ministro. Un'uscita che non è piaciuta al numero uno del Carroccio che ha riportato Zorzi con i piedi per terra.

"Secondo l’amico Zorzi, che peraltro mi sta anche simpatico, voi 117.346 che avete firmato per la battaglia #nocoprifuoco per il diritto al lavoro ed alla libertà, siete NIENTE. Io sono “quell’altro là” e la raccolta firme a cui avete aderito è solo una “petizione di mer**”, a confronto delle sue importantissime storie Instagram. Se non rispetta me amen, gli chiedo almeno di rispettare voi e la richiesta di libertà e lavoro di migliaia di Italiani, meno fortunati di lui".

A gettare altra benzina sul fuoco ci ha così pensato la Lucarelli che ha cinguettato: "Con una pandemia, la crisi, l’incertezza del futuro Matteo Salvini trascorre la sua giornata litigando con Tommaso Zorzi". Ma Salvini non è stata l'unica "vittima" della giornalista. Nella stessa giornata la firma del Fatto Quotidiano se l'è presa con Diletta Leotta che a sua volta ha definito "giornalismo spazzatura" che parlava della sua vita privata. "Il giornalismo spazzatura si alimenta, come prima cosa, regalando molto della propria vita privata ai media - è l'incipit dello sfogo della Lucarelli -. Mi sembra che Diletta Leotta, questo mostro, lo foraggi un bel po’, concedendosi alla stampa, ai social e al gossip. Poi certo non puoi aspettarti che il mostro si comporti come un animale domestico e si addormenti sul tuo grembo".

